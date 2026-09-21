TIKET dana.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.

U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.

Ponedeljak 16.00 TSC - Dubočica 1-1&2-5 (2.05) 19.00 Kege - Hobro X2 (1.50) Ukupna kvota: 3.07