TIKET DANA!
TIKET dana.
Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.
U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.
Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.
Ponedeljak
16.00 TSC - Dubočica 1-1&2-5 (2.05)
19.00 Kege - Hobro X2 (1.50)
Ukupna kvota: 3.07
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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