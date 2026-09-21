Tip fudbal

TIKET DANA!

Немања Пејчић

21. 09. 2026. u 10:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIKET dana.

ТИКЕТ ДАНА!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe. 

U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.

 

Ponedeljak

16.00 TSC - Dubočica 1-1&2-5 (2.05)

19.00 Kege - Hobro X2 (1.50)

Ukupna kvota: 3.07

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
4+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se sigurno tresti

4+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se sigurno tresti