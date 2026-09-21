TIKET za ljubitelje golova.

Jerry Karlgren / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.

U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

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Ponedeljak 16.30 Nome Kalju U21 - Nome junajted U21 4+ (1.63) 19.00 Vasalund - Asiriska 4+ (2.20) Ukupna kvota: 3.59