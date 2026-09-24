FORMULA ZA ZARADU NA SRBIJU I GRČKU: Skriveni detalj iz analize koji donosi siguran dobitak u singlu

Fudbalska reprezentacija Srbije započinje novo poglavlje pred domaćom publikom u Beogradu. Na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje selekciju Grčke u prvom kolu grupe A2 UEFA Lige nacija.

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Nakon deset meseci bez takmičarskog meča i neodlaska na Svetsko prvenstvo, ovo je idealna prilika za "orlove" da poprave atmosferu. Selektor Veljko Paunović ovom utakmicom debituje pred beogradskom publikom.

Srbija se suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima uoči ovog duela. Van stroja su zbog povreda Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović, što znači da Srbija ulazi u meč bez standardnog napadačkog tandema. Problema ima i u defanzivi, gde neće igrati stub odbrane Nikola Milenković, kao ni prvi čuvar mreže Predrag Rajković.

U odsutstvu glavnih golgetera, napad Srbije predvodiće Luka Jović, koji trenutno pruža odlične partije u Grčkoj za atinski AEK i sjajno poznaje protivničke defanzivce. Pored njega, Paunović je pozvao i nekoliko debitanata - mladog vezistu Stefana Džodića iz Almerije, kao i bekovski tandem Vojvodine Lazara Nikolića i Petra Sukačeva, koji čekaju šansu za prve minute.

Najveći vetar u leđa za nacionalni tim predstavlja povratak dugogodišnjeg kapitena Dušana Tadića, koji se u 37. godini vratio u reprezentaciju posle više od dve godine pauze i nastupa na Evropskom prvenstvu 2024. Njegovo prisustvo, autoritet i karakter momentalno su uneli preko potrebnu smirenost i samopouzdanje u svlačionicu. Ulogu lidera imaće i iskusni Nemanja Gudelj, kome je ovo poseban meč jer upisuje svoj veliki jubilej i 70. nastup u dresu sa državnim grbom.

Sa druge strane dolaze Grci, koje sa klupe predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović. Njih predvode opasni napadač Benfike Vangelis Pavlidis i mladi Haralampos Kostulas iz Brajtona, mada su oslabljeni izostankom povređenog defanzivca Dimitrisa Janulisa. Grčka je kroz prethodne cikluse izborila plasman u A diviziju i reč je o ekipi koja insistira na posedu i disciplinovanoj odbrani.

Ovo je tek treći međusobni okršaj ovih selekcija u istoriji i prvi takmičarskog karaktera. Statistika pokazuje da su čak sedam od poslednjih osam mečeva Srbije u Ligi nacija završeni u okviru 0-2 gola, dok su i Grci na poslednjim utakmicama igrali izuzetno tvrdo.

U teškoj grupi sa Nemačkom i Holandijom, primarni cilj Srbije jeste opstanak u A diviziji. Pored toga, svaki bod je važan jer konačni plasman u Ligi nacija može doneti rezervnu kartu za baraž za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Naši momci nošeni podrškom sa tribina ulaze sa jasnim ciljem da uzmu sva tri boda na startu.

PREDLOG ZA KLAĐENjE

Srbija ima motiv da pred domaćom publikom krene pobednički, Tadićevu kreativnost u sredini i Jovića u formi. Iako nedostaju glavne opcije u napadu, kvalitet i podrška sa tribina na Marakani daju prednost Srbiji čijih je čak sedam od poslednjih osam mečeva u Ligi nacija završeno u rasponu od 0 do 2 gola. Sa druge strane, Grci su pod Jovanovićem pretvorili odbranu u zaštitni znak i u potpunosti kontrolišu ritam na gostovanjima. Kada se uzme u obzir da i jedni i drugi ulaze u meč bez ključnih napadača, jasno je da rešenje za igru nije u golovima, već u kombinaciji koja pokriva zategnutu i taktički sputanu utakmicu.

Srbija - Grčka Navijački: 1 (2,65)

NAŠ TIP: 1X&0-2 (1,91)

Predlog za opreznije: 1X&0-4 (1,61)

Vredi pokušati: 1&0-2 (5,20)

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