Da li je vreme za trijumf crno-belih u Superligi? Radnik Surdulica "omiljena mušterija" parnog valjka
Fudbaleri Partizana gostuju Radniku u Surdulici u okviru 10. kola Superlige Srbije, a crno-belima je ovo jedno od "omiljenih" gostovanja u poslednjoj deceniji.
Partizan je prošle sezone slavio sa 3:2 u Surdulici, a "parni valjak" do pobede je tada "pogurao" Demba Sek sa dva pogotka.
Crno-beli na poslednjih osam duela sa Radnikom u Surdulici imaju svih osam pobeda. Šest puta su slavili u Superligi kao i dva puta u Kupu Srbije.
Poslednji put kada je domaći tim izbegao poraz od Partizana na svom terenu bilo je 2018. godine kada su slavili 1:0 golom Igora Zlatanovića koji sada brani boje Hapoela Ber Ševe.
Izabranici Saše Ilića dva poslednja meča u prvenstvu izgubili su od Crvene zvezde (2:1) i od Vojvodine na svom stadionu sa (2:3), pa je tako ovo idealna prilika da crno-beli prekinu loš niz i sa tri boda se vrate u Beograd pred reprezentativnu pauzu.
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