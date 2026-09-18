Da li je vreme za trijumf crno-belih u Superligi? Radnik Surdulica "omiljena mušterija" parnog valjka

Fudbaleri Partizana gostuju Radniku u Surdulici u okviru 10. kola Superlige Srbije, a crno-belima je ovo jedno od "omiljenih" gostovanja u poslednjoj deceniji.

Foto Nikola Skenderija

Partizan je prošle sezone slavio sa 3:2 u Surdulici, a "parni valjak" do pobede je tada "pogurao" Demba Sek sa dva pogotka.

Crno-beli na poslednjih osam duela sa Radnikom u Surdulici imaju svih osam pobeda. Šest puta su slavili u Superligi kao i dva puta u Kupu Srbije.

Poslednji put kada je domaći tim izbegao poraz od Partizana na svom terenu bilo je 2018. godine kada su slavili 1:0 golom Igora Zlatanovića koji sada brani boje Hapoela Ber Ševe.

Izabranici Saše Ilića dva poslednja meča u prvenstvu izgubili su od Crvene zvezde (2:1) i od Vojvodine na svom stadionu sa (2:3), pa je tako ovo idealna prilika da crno-beli prekinu loš niz i sa tri boda se vrate u Beograd pred reprezentativnu pauzu.