ZICER ILI ZAMKA U SAN SEBASTIJANU? Englezi blagi favoriti na španskom tlu, golovi su zagarantovan

Real Sosijedad dočekuje Bornmut u okviru prvog kola Lige Evrope 2026/27.

Gonzalez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Domaćin je obezbedio povratak na evropsku scenu osvajanjem Kupa kralja prošle sezone, za gostujući Bornmut je ovo istorijski trenutak – prva zvanična evropska utakmica u istoriji kluba. Kladionice daju blagu prednost engleskom timu sa kvotom od oko 2.45 na pobedu Bornmuta, dok je trijumf Real Sosijedada na 2.80, a nerešen ishod ceni se sa 3.60.

Ekipa koju sa klupe predvodi Pelegrino Mataraco slabije je započela takmičenje u domaćoj La Ligi, uknjiživši dva trijumfa, jedan remi i tri poraza. Najveći problem tima iz San Sebastijana predstavlja odbrana, koja nije uspela da sačuva mrežu na čak 17 uzastopnih takmičarskih utakmica, što je kulminiralo ubedljivim porazom od Atletiko Madrida (0:3) prethodnog vikenda.

Dodatni problem za Mataraca su kadrovski izostanci u defanzivnoj liniji. Desni bek Jon Aramburu odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona iz prethodne evropske sezone, Alvaro Odriozola je duže van terena, dok meč propušta i Igor Zubeldija zbog povrede zadnje lože. Očekuje se da će šansu na desnom boku dobiti letnje pojačanje Hektor Fort, dok će napad predvoditi prva zvezda tima Mikel Ojarzabal.

Ekipa koju vodi nemački stručnjak Marko Roze stiže u Španiju u solidnom raspoloženju. Iako još uvek čekaju na prvu ligašku pobedu pod Rozeom ove sezone, "Trešnjice" su neporažene u poslednja tri meča Premijer lige, odigravši uzastopne efikasne remije (2:2) protiv Njukasla i Brentvorda.

Roze ima dosta iskustva u Ligi Evrope (igrao polufinale sa Salcburgom), a tim pokazuje izuzetnu napadačku fluidnost i redovno stvara veliki broj prilika po meču. Najveća pretnja po gol domaćina biće napadač Evanilson, koji se ove sezone istakao sa tri asistencije na četiri utakmice, a velika pažnja biće usmerena i na nastup reprezentativca SAD-a Tajlera Adamsa.

Shodno napadačkim stilovima i problemima u odbrani oba tima, najrealnija opcija za klađenje na ovom susretu jeste GG (oba tima postižu gol) ili kombinacija GG&3+ (oba tima postižu gol i minimum tri gola na meču).

NAŠ TIP: GG&3+ (1.95)