KK Partizan se pohvalio: Evo koliko sezonskih karata su prodali crno-beli
Košarkaški klub Partizan završio je prodaju sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu.
Partizan je prodao 9.711 sezonskih ulaznica.
Tokom Obradovićevog mandata interesovanje navijača dostizalo je rekordne razmere.
Partizan je već u sezoni 2022/23. premašio 11.000 prodatih sezonskih ulaznica, dok je za takmičarsku 2023/24. godinu imao više od 17.000 "sezonaca". U poslednjoj sezoni sa Željkom na klupi, crno-beli su prodali 14.000 godišnjih karata.
Sada, skoro 5.000 manje u odnosu na prošlu i skoro 8000 manje u odnosu na pretprošlu.
Imaće Đoan Penjeroja i njegovi izabranici i ove godine veliku podršku, ali je "pad" osetan u odnosu na prethodne sezone kada je Željko sa klupe predvodio crno-bele.
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