DODIK PORUČIO: Za srpski narod granica nikad nije bila samo administrativna, već krvava linija odbrane postojanja i opstanka

ZA SRPSKI narod granica nikada nije bila samo administrativna linija na karti, već krvava linija odbrane postojanja, opstanka i poslednja brana i bedem pred nasrtajima neprijatelja čiji je cilj bio samo jedan, da se srpski narod sa ovih prostora iskoreni, istakao je predsednik SNSD-a Srpske Milorad Dodik.

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinja

Povodom centralne manifestacije obeležavanja 31 godine od odbrane severozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, koja će danas biti održana u Novom Gradu, Dodik je izjavio Srni da su tog dana pogledi sa posebnim pijetetom i ponosom, ali i tugom zbog stradalih srpskih boraca i civila, usmereni ka severozapadu Republike Srpske, mestu gde su u najtežim danima srpski borci bili neprobojan zid.

- Bilo je to vreme kada je taj deo granice naše Republike doveden u pitanje, a time i sam opstanak Srpske. Mnogobrojna hrvatska i muslimanska vojska nastojala je da probije našu liniju odbrane, da prodre duboko u našu teritoriju, otme srpske opštine Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu i Gradišku i zauvek izbriše tragove vekovnog postojanja Srba na tom prostoru.

Iako mnogo opremljeniji i brojčano nadmoćniji, nisu računali na snagu, ponos i odvažnost srpskih boraca, posebno kada brane kućni prag, porodice, krsnu slavu, grobove predaka i pravo na ime i veru. Kada se istovremeno brane život, preci i potomci, onda srpski borac postaje snažan kao tvrđava, a svaka kota neosvojiva planina. Takav je Srbin i u Krajini, i u Hercegovini, na Romaniji, u Semberiji, Posavini i Podrinju, koji je znao i zna kako se brani Republika Srpska - naglasio je Dodik.

„Branila se teritorija, svoj narod i Republika Srpska”

On je rekao za Srnu da je svaka tačka na severozapadu Srpske, od Novog Grada, Kozarske Dubice, Gradiške do Kostajnice, postala spomenik ljudskoj hrabrosti, jer je na svakoj od njih branjen opstanak Republike Srpske.

- Otpor neprijateljskim jedinicama nije bio motivisan osvajanjem tuđeg, već nasušnom potrebom da sačuvaju svoje, da odbrane Republiku Srpsku i svoj narod. Naš rat je bio odbrambeno-oslobodilački, a ne osvajački. Branila se teritorija, svoj narod, nejač, branila se Republika Srpska koju smo stvorili u miru kada su dojučerašnje komšije nastojale da nas obesprave i pretvore u nacionalnu manjinu - podsetio je Dodik.

On je poručio da je danas, kada se živi slobodno, kada postoji Republika Srpska i njene institucije, moralni imperativ svih da se nikada ne zaboravi ko je omogućio da se bude tu gde se jeste i da se živi u slobodi.

- Najveći heroji su oni čiji su snovi utkani u temelje Republike Srpske. Njihova žrtva je svetionik koji nam kazuje u kom pravcu treba ići i podsetnik da se Republika Srpska mora voleti, čuvati i braniti svakog dana, odgovorno i ponosno, jer sloboda nije dar koji se jednom dobija i traje zauvek. Ona je trajan proces.

Braniti granicu danas znači čuvati naše institucije, jačati ekonomiju, zdravstvo, obrazovanje, privredu, negovati našu kulturu, jezik i tradiciju. Braniti granicu znači graditi zemlju u kojoj je porodica temelj društva, u kojoj su majke poštovane, deca i mladi imaju obezbeđeno školovanje, roditelji radna mesta. Graditi zemlju kojom se ponosimo i u kojoj naša deca vide sigurnu luku - istakao je Dodik.

Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine u 9.25 časova. Tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, među kojima 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a. Ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP-a.

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