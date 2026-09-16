PRIJATELJA ČAK I PREVARIO ZA PARE? Ovo je osumnjičeni za ubistvo kod Ivanjice (FOTO)

ZBOG sumnje da je ubio Mila Petrovića (41) iz Opaljenika kod Ivanjice, policija je u Arilju uhapsila je Petra M. (34), poreklom iz Crne Gore, koji je poslednjih desetak godina živeo i radio u Arilju.

Foto: Društvene mreže

Poseban šok među meštanima izazvala je činjenica da su se ubijeni i osumnjičeni dobro poznavali. Petar M. je u Opaljenik dolazio kod sestre koja se udala u ovom mestu, a bio je drag gost u porodičnom domu Petrovića.

– Milo i njegova porodica su ga hranili, primali u kuću kao najrođenijeg, bio je kod njih nebrojeno puta. Milovi pokojni roditelji su ga baš voleli... Niko ne može da veruje da je mogao da digne ruku na čoveka koji mu je otvorio vrata svog doma – priča jedan od meštana u potpunoj neverici.

Mirno spavao posle zločina Ono što posebno ledi krv u žilama jeste ponašanje osumnjičenog neposredno nakon zločina. Kobne večeri, njih dvojica su sedela zajedno u seoskoj kafani. Petar je ranije napustio lokal, otišao do Milove kuće i sačekao ga u zasedi. Kada se Petrović vratio, osumnjičeni mu je sa više hitaca iz pištolja pucao u glavu dok je bio u krevetu. Nakon što ga je hladnokrvno lišio života, osumnjičeni se vratio u kod sestre u Opaljenik. Tamo je mirno prenoćio, ujutru sasvim normalno doručkovao, a potom se spakovao i otišao za Arilje, kao da se ništa nije dogodilo.

Ipak, iza kulisa ovog poznanstva krio se, kako saznajemo, čovek sklon problemima. Poznanici navode da je osumnjičeni za ubistvo voleo “da popije koju više”, te da je bio problematičnog ponašanja. Doživeo je i veliku porodičnu tragediju – njegova dva rođena brata utopila su se prošle godine u Mojkovcu.

- Kada je došao u Arilje pre nekoliko godina, ruku pomoći pružio mu je jedan čovek iz ovog mesta, koji ga je prihvatio, zaposlio ga u hladnjaču, dao mu smeštaj, pomogao mu da položi vozački ispit i kupi automobil. Međutim, osumnjičeni mu se na kraju odužio tako što ga je izradio i izneverio njegovo poverenje. Navodno ga je prevario za neke pare – kazali su nam meštani Arilja, koji su dobro poznavali osumnjičenog.

Foto RINA Ubijeni Milo Petrović

Iako se u prvim momentima verovalo da je motiv zločina koristoljublje, uviđaj je doneo nove detalje. Svi štekovi i ušteđevina koje je imućni domaćin čuvao u kući zatečeni su netaknuti, a iz objekta ništa nije odneto. To ukazuje na mogućnost da novac, ipak, nije bio primarni motiv ubistva, već da se iza svega kriju drugi, za sada nepoznati razlozi.

Na licu mesta pronađena je čaura, a, navodno, oružje još nije pronađeno.

Dok sestre u neutešnom bolu oplakuju brata jedinog, a kuća Petrovića ostaje pusta svega 40 dana nakon očeve smrti, inspektori u razgovoru sa osumnjičenim pokušavaju da utvrde šta je zaista nateralo čoveka da presudi prijatelju koji ga je pomagao.



