BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Sreda
16.00 El Guna - Petrodžet X (2.80)
18.00 Dubočica - Teleoptik X (3.40)
Kvota: 9.52
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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