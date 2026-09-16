Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

16. 09. 2026. u 12:33

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Два предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

16.00 El Guna - Petrodžet X (2.80)

18.00 Dubočica - Teleoptik X (3.40)

Kvota: 9.52

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