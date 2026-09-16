BALKANSKA OSVETA! Dinamo protiv Zvezdinog dželata za čist obraz regiona!

Večeras od 21:00 sat, stadion Rapida u Rumuniji biće poprište žestokog evropskog okršaja u kojem zagrebački Dinamo ne igra samo za svoje prve bodove u Ligi Evrope, već preuzima i ulogu regionalnog osvetnika.

FOTO: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Nasuprot "Modrih" stajaće izraelski Hapoel Ber Ševa – ekipa koja je prethodnog meseca šokirala Beograd i eliminisala Crvenu zvezdu iz kvalifikacija za elitno takmičenje.

Izraelci su na Marakani slavili sa velikih 2:0 i ugasili crveno-bele snove, ali večeras u Bukureštu priča bi mogla biti potpuno drugačija. Hapoel na ovaj meč izlazi desetkovan povredama i suspenzijama, bez ključnog kreativca Dana Bitona i čak četiri standardna prvotimca.

Najveći neprijatelj za oba tima biće katastrofalan teren stadiona Rapida, koji su lokalni mediji i treneri već proglasili „sramotnim i nedostojnim evropskog fudbala“. Na takvoj podlozi, lepote u igri neće biti.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Očekuje se pravi taktički rat i rovovska bitka u kojoj će Dinamo na suvo iskustvo i dužu klupu pokušati da slomi otpor Izraelaca.

Zagrepčani imaju jasan motiv – pobeda ne samo da bi donela savršen start u novoj ligaškoj fazi, već bi predstavljala i svojevrsnu „balkansku naplatu dugova“ za ono što je Hapoel priredio u Beogradu.

Kladionice ulogu favorita opravdano sele na stranu hrvatskog šampiona (kvota na dvojku je 2.10), dok se zbog lošeg stanja travnjaka igra na mali broj golova (0-2 gola, kvota 1.85) nameće kao najbolji izbor za tikete.

NAŠ TIP: 0-2 (1.85)

