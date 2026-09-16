TRAMP NA METI KRITIKA: Nove tenzije u Kongresu

SEDAM republikanaca u Predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsednika Donalda Trampa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovoga puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Poslednje dve takve rezolucije podržala su po četiri glasa iz Republikanske stranke, a povećanje broja republikanaca koji su se u poslednjem glasanju pridružili demokratama predstavlja političku kritiku načina na koji Trampova administracija postupa u ratu sa Iranom, samo nekoliko nedelja pre srednjoročnih izbora, prenosi Si-En-En.

Glasanju za rezoluciju kojom se od Trampa zahteva da okonča rat sa Iranom pridružila su se tri nova kongresmena iz Republikanske stranke, Marijanet Miler-Miks i Zak Nan iz Ajove, kao i Nensi Mejs iz Južne Karoline. Za prethodne rezolucije, kao i za poslednju, glasali su i republikanski kongresmeni Tomas Masi iz Kentakija, Tom Baret iz Mičigena, Voren Dejvidson iz Ohaja i Brajan Ficpatrik iz Pensilvanije, prenosi Tanjug.

- Neću podržati još jedan rat bez kraja. Možemo braniti Amerikance, vršiti pritisak na Iran i težiti miru, dok istovremeno osiguravamo da Kongres ispuni svoju ustavnu odgovornost - rekao je kongresmen Zak Nan.

Rezolucije koje samostalno usvoji donji dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država nisu pravno obavezujuće za predsednika SAD, one nemaju snagu zakona i služe isključivo kao zvaničan izraz stava, mišljenja ili političke volje Predstavničkog doma.

(RT Balkan)

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