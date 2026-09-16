KREĆE BRUTALAN TEROR! Svi su otpisali goste, ali na koliko će se Barsa zaustaviti?

Fudbaleri Barselone dočekuju povratnika u elitu, ekipu Rasing Santandera, u okviru 6. kola španske La Lige.

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Katalonski gigant u ovaj meč ulazi sa stopostotnim učinkom i jasnom namerom da nastavi surovu dominaciju na startu nove sezone.

Pod komandom nemačkog stručnjaka Hansija Flika, Barselona deluje nezaustavljivo. Sa maksimalnih 15 bodova iz pet odigranih mečeva i impresivnom gol-razlikom +17, Katalonci su već na startu šampionata istakli najozbiljniju kandidaturu za titulu.

Flikov prepoznatljivi visoki presing i ultra-ofanzivni stil doneli su seriju ubedljivih pobeda, među kojima se izdvajaju trijumfi nad Elčeom (5:0), Rajom (5:2) i Valensijom (5:0), dok je za vikend u pravoj goleadi savladan i Levante sa 4:2.

Sa druge strane, Rasing Santander je solidno otvorio prvenstvo sakupivši 7 bodova. Međutim, hrabar i otvoren stil igre koji forsira tim sa severa Španije mogao bi večeras da bude mač sa dve oštrice.

Rasing je u uvodnih pet kola primio čak 9 golova, a ostavljanje slobodnog prostora ekipi koja u proseku postiže više od tri gola po meču uglavnom se završava katastrofom.

Hansi Flik za večerašnji duel najavljuje najjači raspoloživi sastav. Očekuje se da napad predvode supertalentovani Lamin Jamal i novajlija Karim Adejemi, dok će kreativni deo veznog reda držati Dani Olmo i oporavljeni Gavi.

Gosti iz Santandera nemaju šta da izgube, pa mediji u Španiji najavljuju da se Rasing neće braniti, već će pokušati da kroz posed i brzu tranziciju iznenadi favorita.

Bukmejkeri nemaju nikakvu dilemu kada je u pitanju konačan ishod ovog meča, a mi ćemo još da dodamo golove.



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