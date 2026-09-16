ČAK I BLOKADERSKI MEDIJI POTVRĐUJU: Tzv. "Studentska lista" nema odgovore na ključna pitanja

ČAK i blokaderski mediji potvrđuju ono što je svima očigledno: tzv. Studentska lista nema politiku ni odgovore na ključna pitanja građana Srbije, a od konkretnih odgovora beže kao đavo od krsta. Tako je i Srdanović pobegao od duela sa Vučićem. "Studenti će teško izbeći teme poput EU i Kosova, jer i to zanima deo glasača", piše Nova.

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Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Danilo Vuković, na pitanje da li Studentska lista ima organizacioni kapacitet da se suprotstavi SNS-u, odgovorio je da je to "pitanje od milion dolara".

- Ja sam zabrinut od početka protesta da mi imamo situaciju da s jedne strane jedan deo Srbije bi hteo da jednu snažnu, dobro disciplinovanu vojsku koja počiva, koliko na ideologiji, toliko i na novcu i beneficijama, sruši sa vlasti jednim decentralizovanim, fleksibilnim, fluidnim protestnim pokretom - rekao je Vuković za Insajder.

Prema njegovoj oceni, pred Studentskom listom je sada veliki izazov da jasno komunicira svoju politiku, posebno kada je reč o velikim strateškim pitanjima. Vuković smatra da će biti teško održati strategiju izbegavanja tema poput Evropske unije, Kosova, Haškog tribunala i Srebrenice.

- Ja ne mislim da će izbegavanje tih tema imati neki efekat na ljude koji su čvrsto doneli odluku da glasaju. Između ostalog zato što je tu, zapravo, u igri politika emocija - rekao je on.

Kako je naveo, ta pitanja mogu biti važnija za neopredeljene birače nego za one koji su već odlučili da podrže studentsku listu.

- Šta ćete raditi kad je reč o velikim strateškim političkim pitanjima, i šta ćete raditi da dođete na vlast? S kim ćete i kako vršiti vlast? Kako ćete sprovesti svoj program u delo kada se suočavate sa snažnom, korumpiranom, partijskim mrežama prožetom državom na svim nivoima, od socijalne zaštite do vojske? - naveo je Vuković.

On je ocenio da izbor kandidata šalje određene simboličke poruke, navodeći da su na listi ljudi koji imaju profesionalne karijere i koji su, kako je rekao, "čestiti" i "čisti" u profesionalnom smislu.

- Ali to nije dovoljno za jedan deo birača. Taj deo birača nije veliki, ali taj deo birača može biti tačka na kojoj će se lomiti ova igra - zaključio je Vuković.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu ocenio je da je Srpska napredna stranka odlučila da se na parlamentarne izbore ide u trenutku koji joj je "najmanje loš", a ne nužno onda kada je procenila da ima najbolje izglede za pobedu.

- Meni se čini da su izabrali najmanje loš trenutak. Njima više odgovaraju parlamentarni izbori. Mogućnost krađe i manipulacije na tim izborima je daleko veća - rekao je Vuković.

Foto: Printskrin

On je ocenio da će tokom izbornog procesa biti mnogo lista koje mogu da unesu zabunu među birače, kao i političkih pritisaka, uključujući pritiske bezbednosnih službi i medija na opozicione aktere.

- I koliko god mi hteli, ovi izbori nisu izbori između samo dve opcije. To vreme je prošlo pre godinu i po dana - rekao je Vuković.

Prema njegovoj oceni, izbori koji slede biće veoma važni za budućnost demokratije u Srbiji, iako ih ne smatra "izborima na život i smrt".

- Ali sam siguran da za SNS ovo jesu izbori koje oni razumeju kao pitanje opstanka - rekao je.

Govoreći o mogućnosti tesnog izbornog rezultata, Vuković je rekao da ne očekuje da bi SNS nužno mirno prihvatila poraz.

- Duboko verujem da je SNS stranka koja je po prirodi nedemokratska, stranka koja ne razume prirodu demokratskog takmičenja, i svakim svojim postupkom je to pokazala. I nema ničega u istoriji SNS-a na osnovu čega vi možete zaključiti da će oni mirno na izborima predati vlast. Oni to ne komuniciraju, tako se ne ponašaju prema institucijama, prema izbornom procesu - rekao je Vuković.

Vuković, međutim, ne očekuje ozbiljan sukob nakon izbora, čak ni u slučaju tesnog rezultata. On je ocenio da bi, ukoliko predsednik Srbije Aleksandar Vučić pobedi, mogao da usledi novi talas protesta, ali da bi se takva reakcija mogla završiti bez ozbiljnijeg političkog ishoda.

- Ako ovoga puta Vučić pobedi, meni sada izgleda da ćemo mi opet imati jedan talas protesta, jedno emotivno izduvavanje nacije, jedno izbacivanje frustracije, da će on to strpljivo da pusti, kao što je strpljivo pustio prošle godine celo leto, da lupamo izloge, palimo kante, da vičemo, da gađamo funkcionere, i sve je prošlo. Politika i emocija tako prosto funkcionišu. Vi ste na emocijama digli jednu veliku kampanju, bez strukture, bez strategije, bez jasne komunikacije sa raznim akterima unutra i spolja, šta ćete raditi na dan D, i takva politika se onda prosto izduva - rekao je.

Vuković smatra da se još ne može proceniti da li će izbori 25. oktobra razrešiti društveno-političku krizu koja traje gotovo dve godine, jer će mnogo toga zavisiti od narednih 45 dana kampanje.

- Kampanja je prekretnica. Kampanja će da odluči u narednih 45 dana ponašanje ključnih političkih aktera, način na koji će komunicirati svoje stavove i način na koji će sa drugim akterima sarađivati ili ne sarađivati - rekao je.

Prema njegovim rečima, upravo će kampanja pokazati da li postoji mogućnost da izbori dovedu do političkog raspleta krize.

(Nova)