NAJVEĆI MRZITELJ SRBIJE IZ CRNE GORE PODRŽAO SRDANOVIĆA
NAJVEĆI crnogorski separatista, mrzitelj Srbije i svega srpskog, čovek koji je bio ministar spoljnih poslova Crne Gore u vreme kada se Crna Gora otcepila od Srbije, Miodrag Vlahović, javno je podržao Iliju Srdanovića, prvog na Studentskoj listi i portion da Crnogorac mora da bude na čelu Srbije!
Ako pitate Srbe iz Crne Gore ko je ovaj čovek, reći će vam - to je najveća batanga koju je majka rodila!
I takav podržava Srdanovića i studentsku listu.
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