Politika

NAJVEĆI MRZITELJ SRBIJE IZ CRNE GORE PODRŽAO SRDANOVIĆA

В. Н.

16. 09. 2026. u 10:12

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NAJVEĆI crnogorski separatista, mrzitelj Srbije i svega srpskog, čovek koji je bio ministar spoljnih poslova Crne Gore u vreme kada se Crna Gora otcepila od Srbije, Miodrag Vlahović, javno je podržao Iliju Srdanovića, prvog na Studentskoj listi i portion da Crnogorac mora da bude na čelu Srbije!

НАЈВЕЋИ МРЗИТЕЉ СРБИЈЕ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ ПОДРЖАО СРДАНОВИЋА

Foto: Printscreen

Ako pitate Srbe iz Crne Gore ko je ovaj čovek, reći će vam - to je najveća batanga koju je majka rodila!

I takav podržava Srdanovića i studentsku listu.

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