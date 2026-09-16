"MERC NEĆE DOČEKATI BOŽIĆ NA FUNKCIJI!" Sara Vagenkneht najavila politički zemljotres u Nemačkoj

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc napustiće funkciju do katoličkog Božića, odnosno do 25. decembra, ocenila je danas osnivač stranke BSV Sara Vagenkneht.

FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc napustiće funkciju do katoličkog Božića, odnosno do 25. decembra, ocenila je danas osnivač stranke BSV Sara Vagenkneht.

- Polazim od toga da Fridrih Merc za Božić više neće biti kancelar - rekla je Vagenkneht u intervjuu mreži RND.

BSV je za sada jedina stranka koja je signalizirala spremnost na saradnju sa Alternativom za Nemačku (AfD), čime je toj stranci otvorena mogućnost da predvodi pokrajinsku vladu. Govoreći o mogućoj saradnji, Vagenkneht je upozorila AfD da ne odustane od formiranja vlade i da time otvori put za nove prevremene izbore u Saksoniji-Anhaltu.

- Nećemo da podlegnemo ucenama. Polazim od toga da će se, ako AfD ozbiljno računa na nove izbore, mnogi njeni birači zapitati kakav je odnos stranke prema njihovim glasovima - rekla je Vagenkneht.

Ona je kazala da bi lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhaltu Ulrih Zigmund morao da bude spreman da bez podrške BSV-a preuzme funkciju premijera pokrajine i formira manjinsku vladu. Mogući novi izbori mogli bi ponovo da izbace BSV iz pokrajinskog parlamenta, ali bi i AfD imao razloge da ih izbegne, ocenila je Vagenkneht.

- Nama ne može da se preti. Pretpostavljam da će se, ako AfD ozbiljno bude zagovarao nove izbore i mnogi njegovi birači zapitati kakav je to odnos prema njihovim glasovima - rekla je Vagenkneht.

Ona je dodala da je "sasvim moguće" da bi posle novih izbora ponovo mogla da bude formirana većina tradicionalnih stranaka. U AfD-u mnogi smatraju da bi formiranje nove vlade, čak i nakon izbora u Meklenburgu-Prednjoj Pomeraniji i Berlinu, moglo da potraje još nekoliko nedelja.

Vagenkneht se, međutim, nada prilici da predloži "nadstranačkog premijera", što zagovara i za Meklenburg-Prednju Pomeraniju.

(Tanjug)