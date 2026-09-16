Drugačije nije ni moglo da bude: De la Feunte će braniti svetsku titulu?

ŠPANIJA dominira fudbalom. To se najbolje pokazalo na nedavno završeno Svetskom prvenstvu na kom je "furija" osvojila boginju. Selektor Luis de la Fuente je jedan od najzaslužnijih što je ova selekcija moćna.

Foto: AP Photo/Greg Bull)

Zbog svega što je ovaj 65-godišnjak iz Naga uradio trebalo bi da stigne nagrada u vidu novog ugovora, prenose tamošnji mediji.

On je predvodio Špance do titule šampiona Evrope 2024. godine, a potom u julu ove godine osvojio i Svetsko prvenstvo, imao je važeći ugovor do 2028. godine.

Ova odluka je potpuno očekivana, ne samo zbog sjajnih rezultata, već i zbog toga što je Španija uz Portugal i Maroko domaćin narednog Mundijala 2030. godine.

Luis de la Fuente’nin İspanya Milli Takımı’ndaki sözleşmesi 2030 Dünya Kupası’na kadar uzatılacak.



2028’de sona erecek mevcut anlaşma, İspanya’nın EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası zaferlerinin ardından yenilenecek.



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Ipak, De la Fuente će pre toga pokušati da odbrani evropski trofej. Kontinantelno takmičenje se održava 2028. godine u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Republici Irskoj.

Koliku silu je napravio trofejni trener najbolje se vidi po tome što je reprezentaciju vodio na 41 takmičarskoj utakmici i doživeo je samo dva poraza.

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