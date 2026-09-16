SRAMNO! Kandidat “studentske liste” Petar Mitov za Srbe iz RS kaže da su gamad iz Bosne (VIDEO)
KANDIDAT “studentske liste” Petar Mitov za Srbe iz Republike Srpske kaže da su “gamad iz Bosne”.
- Jel zna ova gamad iz Bosne nešto drugo da radi osim da nas svađa sa celim svetom - objavio je Mitov na mreži X.
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