SRAMNO! Kandidat “studentske liste” Petar Mitov za Srbe iz RS kaže da su gamad iz Bosne (VIDEO)

ČAK i blokaderski mediji potvrđuju ono što je svima očigledno: tzv. Studentska lista nema politiku ni odgovore na ključna pitanja građana Srbije, a od konkretnih odgovora beže kao đavo od krsta. Tako je i Srdanović pobegao od duela sa Vučićem. "Studenti će teško izbeći teme poput EU i Kosova, jer i to zanima deo glasača", piše Nova.