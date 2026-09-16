Košarka

Real Madrid doveo NBA pojačanje: Iz Lejkersa u redove "kraljevića"

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 09. 2026. u 10:39

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REAL Madrid je bio u potrazi za igračem na spoljnoj poziciji i doveo je pojačanje iz NBA lige.

Реал Мадрид довео НБА појачање: Из Лејкерса у редове краљевића

FOTO: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

U klub je stigao Nik Smit džunior koji igra na poziciji beka šutera i sa "kraljevićima" je potpisao jednogodišnji ugovor.

On je izabran kao 27. pik na draftu 2023. godine od strane Šarlot hornetsa, za koje je nastupao prve dve sezone u najjačoj ligi na svetu. Prošlu je proveo u Los Anđeles lejkersima, gde je prosečno beležio 5,6 poena, 0,9 asistencija i 0,7 skokova za manje od 11 minuta po utakmici. 

Smit je za tri godine u NBA ligi odigrao ukupno 141 utakmicu, od kojih je 28 počeo kao starter, uz prosek od 6,2 poena, jedne asistencije i 0,8 skokova za 17 minuta.

Nema sumnje da će on pojačati, ionako jaku spoljnu liniju Real Madrida. Pedro Martinez tu može da računa na Fakunda Kampaca, Anresa Felisa, Tea Maledona, Alberta Abaldea...

Viceprvak Evrope prvu utakmicu u Evroligi igra 24. septembra od 18 časova protiv Dubaija u gostima.

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