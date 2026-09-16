SAN SIRO ĆE DA GORI: Tradicija mami "keca", napadi garantuju rešetanje mreža!

Evropska jesen kuca na vrata, a već prvo kolo Lige Evrope donosi nam istinski klasik i reprizu legendarnih finala KUP-a šampiona iz 1963. i 1990. godine.

FOTO: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Na kultni San Siro stiže lisabonski Orao, ranjen istorijskim kompleksom protiv Rosonera, ali naoružan zastrašujućom golgeterskom formom sa starta portugalskog šampionata. Za sve pasionirane kladioničare, ovaj duel predstavlja pravu poslasticu.

Ako verujete u tradiciju i "istorijske mušterije", ovde nemate mnogo dileme. Benfika u zvaničnim mečevima nikada nije pobedila Milan.

Iz šest međusobnih susreta, Italijani su izašli kao pobednici četiri puta, dok su dva meča završena bez pobednika.

Na San Siru, Milan je uvek siguran, a Ruben Amorim odlično poznaje mentalitet portugalskih ekipa. Početni "kec“ na Milan nudi izuzetno vrednu kvotu koju vredi staviti na tiket kao singl ili osnovu za jači dubl.

Milan u ovaj meč ulazi nakon efikasnog, ali defanzivno nestabilnog remija protiv Lacija (2:2) u Seriji A. Iako su neporaženi u domaćem prvenstvu, Rosoneri redovno primaju golove, što je signal za alarm.

S druge strane, Benfika "melje" sve pred sobom. Za vikend su deklasirali Moreirense sa 4:0, a u prvih pet kola Primeire postigli su neverovatnih 18 golova! Napadački trio funkcioniše besprekorno, a u Ligu Evrope su ušli kroz kvalifikacije tako što su Orhusu spakovali šest komada u dva meča (ukupno 6:2).

Milanova odbrana je pokazala pukotine protiv Lacija, dok je Benfika u napadu nemilosrdna. S obzirom na to da je početak takmičenja i da timovi ulaze sa manje taktičkog grča nego u nokaut fazi, očekujemo otvoren fudbal na obe strane.

Tradicija je prejaka da bi Benfika odnela sva tri boda sa San Sira, ali golovi su gotovo zagarantovani.

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