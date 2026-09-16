ŠTA AKO DRŽAVNA POMOĆ NE LEGNE NA RAČUN? Advokat objasnio kome treba da se obratite

GRAĐANI koji očekuju novac od države, a uplata im ne stigne na račun, mogu da provere razlog zbog kojeg je došlo do problema. Prema objašnjenju advokata Nikole Premovića u slučaju da državna pomoć ne bude uplaćena, potrebno je obratiti se Upravi za trezor.

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Pitanja o isplatama državne pomoći posebno su aktuelna među penzionerima, koji očekuju različite vidove finansijske podrške i uvećanja primanja.

Prema navodima iz razgovora koji je Kurir objavio, novac se uplaćuje na račun koji je građanin prijavio, odnosno na račun otvoren u Poštanskoj štedionici, u zavisnosti od toga kako se izjasnio.

Ukoliko uplata izostane, građanin treba da podnese odgovarajući zahtev Upravi za trezor, kako bi se proverilo zbog čega novac nije uplaćen.

Šta ako je penzija pogrešno obračunata?

Drugačija procedura važi ukoliko je problem u samom obračunu penzije.

Advokat Nikola Premović savetuje da se građani u tom slučaju obrate Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i referentu koji je izvršio obračun.

Potrebno je proveriti obračun stavku po stavku kako bi se utvrdilo da li postoji greška. Premović navodi da u takvoj situaciji angažovanje advokata uglavnom nije potrebno.

Može li državna pomoć da se nasledi?

U slučaju da penzioner premine, sredstva koja su mu pripadala po osnovu državne pomoći mogu biti deo zaostavštine.

Naslednici, međutim, ne mogu automatski da podignu taj novac. Najpre je potrebno sprovesti ostavinski postupak i dobiti pravosnažno rešenje o nasleđivanju.

Sa tim dokumentom naslednici mogu da se obrate banci i regulišu raspolaganje sredstvima koja su im pripala. U rešenju o nasleđivanju navedeni su podaci o naslednicima, kao i o računima i sredstvima koja su predmet nasleđivanja.

Važno je znati kome se obratiti

Dakle, ukoliko državna pomoć ne legne na račun, građani treba da se obrate Upravi za trezor i zatraže proveru zbog čega uplata nije izvršena.

Ako je problem u obračunu penzije, potrebno je kontaktirati PIO fond i proveriti obračun.

Kurir navodi i da punoletni državljani Srbije sa važećom ličnom kartom, prema navodima iz emisije, imaju pravo na pomoć od 6.000 dinara, dok pod određenim uslovima pravo imaju i građani Republike Srpske.

(24sedam)