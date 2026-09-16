GUJON ODUŠEVIO PUBLIKU NA MEĐUNARODNOM OMLADINSKOM FORUMU: "Srbija je most između Evrope i Rusije"
ARNO Gujon učestvovao je na Međunarodnom omladinskom forumu u ruskom gradu Jekaterinburgu, gde je govorio na centralnom geopolitičkom panelu.
- Želimo da vodimo sopstvenu politiku i da štitimo svoje nacionalne i državne interese. Pogledajte Srbiju. Naši postupci su uvek vrlo racionalni jer brinemo o ljudima i o državi. Zato su nam potrebne dve stvari. Potrebna nam je vizija i potrebna je hrabrost. Vizija bez hrabrosti su samo reči, a u savremenom svetu nisu potrebne reči već dela - rekao je Gujon.
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