Politika

GUJON ODUŠEVIO PUBLIKU NA MEĐUNARODNOM OMLADINSKOM FORUMU: "Srbija je most između Evrope i Rusije"

В.Н.

16. 09. 2026. u 10:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ARNO Gujon učestvovao je na Međunarodnom omladinskom forumu u ruskom gradu Jekaterinburgu, gde je govorio na centralnom geopolitičkom panelu.

ГУЈОН ОДУШЕВИО ПУБЛИКУ НА МЕЂУНАРОДНОМ ОМЛАДИНСКОМ ФОРУМУ: Србија је мост између Европе и Русије

FOTO TANJUG/ KANCELARIJA ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU/ MARKO PETROVIĆ

- Želimo da vodimo sopstvenu politiku i da štitimo svoje nacionalne i državne interese. Pogledajte Srbiju. Naši postupci su uvek vrlo racionalni jer brinemo o ljudima i o državi. Zato su nam potrebne dve stvari. Potrebna nam je vizija i potrebna je hrabrost. Vizija bez hrabrosti su samo reči, a u savremenom svetu nisu potrebne reči već dela - rekao je Gujon.

Pogledajte video do kraja:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POČELO IZRICANJE PRESUDE VOĐAMA ZLOČINAČKE OVK: Proces protiv Tačija, Krasnićija, Veseljija i Seljimija dobija epilog (FOTO/VIDEO)
Politika

0 0

uživoPOČELO IZRICANJE PRESUDE VOĐAMA ZLOČINAČKE OVK: Proces protiv Tačija, Krasnićija, Veseljija i Seljimija dobija epilog (FOTO/VIDEO)

PRED Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počelo je izricanje presude četvorici vođa tzv. OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija.

16. 09. 2026. u 09:24 >> 10:21

NAJVEĆI MRZITELJ SRBIJE IZ CRNE GORE PODRŽAO SRDANOVIĆA
Politika

0 2

NAJVEĆI MRZITELJ SRBIJE IZ CRNE GORE PODRŽAO SRDANOVIĆA

NAJVEĆI crnogorski separatista, mrzitelj Srbije i svega srpskog, čovek koji je bio ministar spoljnih poslova Crne Gore u vreme kada se Crna Gora otcepila od Srbije, Miodrag Vlahović, javno je podržao Iliju Srdanovića, prvog na Studentskoj listi i portion da Crnogorac mora da bude na čelu Srbije!

16. 09. 2026. u 10:12

Politika
Tenis
Fudbal
NE PODNOSIM JE, FOLIRA SE Zorica Marković izvređala Viki Miljković - Dosadila je Bogu i narodu

"NE PODNOSIM JE, FOLIRA SE" Zorica Marković izvređala Viki Miljković - "Dosadila je Bogu i narodu"