GUJON ODUŠEVIO PUBLIKU NA MEĐUNARODNOM OMLADINSKOM FORUMU: "Srbija je most između Evrope i Rusije"

ARNO Gujon učestvovao je na Međunarodnom omladinskom forumu u ruskom gradu Jekaterinburgu, gde je govorio na centralnom geopolitičkom panelu.

FOTO TANJUG/ KANCELARIJA ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU/ MARKO PETROVIĆ

- Želimo da vodimo sopstvenu politiku i da štitimo svoje nacionalne i državne interese. Pogledajte Srbiju. Naši postupci su uvek vrlo racionalni jer brinemo o ljudima i o državi. Zato su nam potrebne dve stvari. Potrebna nam je vizija i potrebna je hrabrost. Vizija bez hrabrosti su samo reči, a u savremenom svetu nisu potrebne reči već dela - rekao je Gujon.

Pogledajte video do kraja:

Odgledajte do kraja da vidite reakciju publike na politiku Srbije prema Rusiji! https://t.co/XvmzK50wJE — Arno Gujon (@ArnoGujon) September 16, 2026