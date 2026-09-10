POGODILI SMO KVOTU 23! Tip vam i danas predlaže Ligu šampiona
SPREMILI smo vam tiket napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ove srede.
Juče smo vam predložili pet parova Lige šampiona i bili smo uspešni. Taj dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga naše redakcije:
Četvrtak
18.45 Fenerbahče - Roma 3+ (1,80)
21.00 Slavija - Lens 1X (1,50)
21.00 Komo - Lajpcig GG (1,47)
21.00 Mančester J. - Sabah 1&2-6 (1,34)
21.00 Bajern - Bode/Glimt 1&5+ (1,73)
Ukupna kvota: 12,23
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VEZUV PRED ERUPCIJOM: Napolitanci žele osvetu za četvrtfinale lige Evrope iz 2019
09. 09. 2026. u 09:08
Šampion Evrope kreće po treću krunu zaredom, PSŽ ima lak zadatak na startu LŠ!
09. 09. 2026. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
09. 09. 2026. u 07:20
I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za golove
09. 09. 2026. u 08:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Partizan položio prvi test: Crno-beli pobedili bivšeg trenera Zvezde! Evo ko je sledeći rival!
Košarkaši Partizana pobedili su večeras Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83:71 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.
31. 08. 2026. u 21:42
Komentari (0)