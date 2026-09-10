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POGODILI SMO KVOTU 23! Tip vam i danas predlaže Ligu šampiona

В.М.

10. 09. 2026. u 09:17

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SPREMILI smo vam tiket napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ove srede.

ПОГОДИЛИ СМО КВОТУ 23! Тип вам и данас предлаже Лигу шампиона

FOTO: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Juče smo vam predložili pet parova Lige šampiona i bili smo uspešni. Taj dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga naše redakcije:

Četvrtak

18.45 Fenerbahče - Roma 3+ (1,80)

18.45 PSV - Šahjtor 3+ (1,50)
21.00 Slavija - Lens 1X (1,50)
21.00 Komo - Lajpcig GG (1,47)
21.00 Mančester J. - Sabah 1&2-6 (1,34)
21.00 Bajern - Bode/Glimt 1&5+ (1,73)

Ukupna kvota: 12,23

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