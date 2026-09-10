MOSKVA OBJAVILA: Svi detalji Putinove posete Indiji i samitu BRIKS-a

RUSKI predsednik Vladimir Putin boraviće u radnoj poseti Indiji od 11. do 13. septembra kako bi prisustvovao samitu BRIKS-a, poslovnom forumu BRIKS-a i sastanku BRIKS plus/informativni sastanak, najavio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Shcherbak

Moto predstojećeg samita biće „Jačanje otpornosti, inovacija, saradnje i stabilnosti“.



Reprezentativna delegacija Rusije

Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika, Putinova poseta će početi popodne 11. septembra učešćem na poslovnom forumu BRIKS-a.

Ušakov je napomenuo da je ovaj događaj centralna platforma za komunikaciju između predstavnika biznisa iz zemalja BRIKS-a i tradicionalno počinje dan pre samog samita.

- Rusiju će na poslovnom forumu predstavljati veoma reprezentativna delegacija; do sada smo izbrojali oko 300 ljudi - dodao je.

Događaj će se završiti plenarnom sesijom na kojoj će učestvovati lideri BRIKS-a.



Ključni program samita

Glavni program počinje 12. septembra. Domaćin samita, indijski premijer Narendra Modi, lično će pozdraviti goste na događaju, koji će potom učestvovati na sastanku šefova država BRIKS-a, najavio je pomoćnik ruskog lidera.

Prema rečima Ušakova, samitu će prisustvovati šefovi osam država: Rusije, Indije, Egipta, Indonezije, Irana, predsednik Kine, predsednik Južne Afrike i premijer Etiopije. UAE će predstavljati prestolonaslednik Abu Dabija Halid bin Mohamed El Nahjan.

Ušakov je objasnio da brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva neće moći da prisustvuje samitu zbog predstojećih izbora, o čemu je prethodno obavestio Putina u telefonskom razgovoru. Delegaciju zemlje predvodiće njen ministar spoljnih poslova. Saudijska Arabija će biti zastupljena na sličnom nivou.

Ušakov je primetio ograničen broj delegacija koje učestvuju na samitu BRIKS-a. Rusiju će predstavljati zamenik premijera Aleksej Overčuk, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, sam Ušakov i zamenik šefa kabineta predsednika Maksim Oreškin.

Glavni sporazumi koje su učesnici postigli biće, kao i obično, zabeleženi u završnoj deklaraciji tempiranoj da se poklopi sa jubilarnim samitom.

- Ona će odražavati konsolidovane pristupe država članica međunarodnim i regionalnim pitanjima, razvoju saradnje u okviru udruženja i u tri ključne oblasti rada - bezbednosnoj politici, ekonomiji (uključujući finansije) i humanitarnim i kulturnim vezama - rekao je Ušakov.

Nakon sastanka, rekao je Ušakov, planirano je da lideri zajedno posete izložbu

„Inovacije u Indiji“ i izložbu fotografija posvećenu 20. godišnjici BRIKS-a. Nakon toga, šefovi delegacija će učestvovati u zajedničkoj sadnji banjanovog drveta. „Navodno ima najveću krošnju, što simbolizuje ujedinjenje napora za budućnost“, napomenuo je predsednički pomoćnik.

Tradicionalni svečani prijem održaće se 12. septembra uveče.

BRIKS plus

Proširena sesija „BRIKS plus“/„Outrič“ zakazana je za 13. septembar, sa temom

- Održivost, inovacije, saradnja i stabilnost: oblikovanje budućnosti za inkluzivni globalni rast - istakao je Ušakov.

Na ovoj proširenoj sednici, liderima BRIKS-a pridružiće se šefovi delegacija iz 10 partnerskih zemalja: Vijetnama, Kazahstana, Malezije, Nigerije, Tajlanda, Ugande, Uzbekistana, Belorusije, Kube, Burgundije, Filipina, Bahreina i Urugvaja.

Sastanku će prisustvovati i šefovi izvršnih tela nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući UN, SZO, STO, Novu razvojnu banku, Azijsku investicionu banku za infrastrukturu i druge, objasnio je on.

Ušakov je napomenuo da se pored šefova delegacija očekuju izveštaji predstavnika Poslovnog saveta BRIKS-a, Ženskog poslovnog saveza BRIKS-a i Nove razvojne banke, tako da će događaj dugo trajati.

Nakon posete, Ušakov je pojasnio da trenutno nije planirana konferencija za novinare niti informativni izveštaj.

On je objasnio da je ruski lider poslednjih dana dao brojne javne izjave, između ostalog i u Biškeku, i da će još mnogo njih biti dato tokom samita BRIKS-a.

O sastanku sa Si Đinpingom

Bilateralni sastanak Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga nije planiran tkom samita BRIKS-a, ali će moći da komuniciraju na marginama događaja, rekao je Ušakov.



(Sputnjik)