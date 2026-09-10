Španski klub promenio ime: Sada se zove Partizan Fuenlabrada!

Španski klub Fuenlabrada promenio je ime u Partizan Fuenlabrada. Beogradski crno-beli i španski klub imaju povezanost još od 1991. godine kada je "parni valjak" krenuo u pohod na titulu Evropskog prvaka.

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U saopštenju se ističe:

„Napravljen je istorijski korak u bratimljenju Fuenlabrade i Beograda. Od sada ćemo biti Partizan iz Fuenlabrade. Delićemo projekte koji obuhvataju institucionalne, sportske, društvene, poslovne i aspekte brendiranja.

Partizan iz Fuenlabrade je novo ime Balonsesto Fuenlabrade. Ovaj istorijski korak je kulminacija partnerstva koje sada traje 35 godina i počelo je prisustvom srpskog tima u Fuenlabradi gde su igrali svoje domaće utakmice u Kupu šampiona 1991/92. Na tom turniru, Partizan (mi) je na kraju postao šampion Evrope.

Novi Partizan Fuenlabrada je zajednički projekat oba kluba koji predstavlja veliki zajednički podsticaj i obuhvata institucionalne, sportske, društvene, poslovne i brendirane oblasti.

Govoriti o zajedničkoj istoriji sa Partizanom u Fuenlabradi, a samim tim i u zajednici Madrida, znači govoriti o bratstvu, o vrednostima sporta, ali i govoriti o solidarnosti, a istovremeno i o uspehu, o sposobnosti da se prevaziđu teškoće i o zajedničkoj zahvalnosti.

Odnos koji je počeo kada je Partizan iz Beograda bio dočekan kao lokalni tim u našem gradu tokom rata, opstao je. Ne samo da su oni (mi) te sezone ispisali istoriju osvajanjem Evropskog prvenstva, već se saradnja nastavila tokom godina, intenzivirajući se poslednjih godina da bi se postigao ovaj simbiotski odnos iz kojeg je nastalo naše novo ime, Partizan Fuenlabrada.

Između ostalog, zajednički projekti su već u toku vezani za obuku igrača, institucionalne inicijative i unapređenje brenda, što će dovesti do rasta u različitim oblastima za novi Partizan Fuenlabrada.”