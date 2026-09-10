JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
18.00 Levadija U21 - Tartu Velko GG (1.27)
19.30 Enčeping - Asiriska GG (1.50)
21.15 Estrela - Braga GG (1.97)
Kvota: 3.75
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