Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

10. 09. 2026. u 08:55

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

Miguel Lemos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

18.00 Levadija U21 - Tartu Velko GG (1.27)

19.30 Enčeping - Asiriska GG (1.50)

21.15 Estrela - Braga GG (1.97)

Kvota: 3.75

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