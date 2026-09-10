"Još nisam pojeo ni jedan loš obrok!" Novi košarkaš Partizana oduševljen hranom u Beogradu

Novi košarkaš Partizana, Itan Tompson, oduševljen je Beograd i Partizanom.

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Američki košarkaš zadovoljan je dosadašnjim prijemom u ekipi, a posebnu pomoć dobija od Karlika Džonsa, kojeg poznaje nekoliko godina.

"Pre svega, blagosloven sam što sam ovde. Privikavam se na ekipu i pokušavam da izgradim hemiju sa momcima tokom ovih prvih nekoliko dana. To je trenutno najvažnije, uz upoznavanje sa svim konceptima u igri. Treneri rade sjajan posao kako bih što pre pohvatao sve stvari, a cela ekipa me je lepo prihvatila i zahvalan sam im na tome", rekao je Tompson.

Džons mu je pomagao i pre dolaska u Beograd, a njegovi saveti nisu se odnosili samo na košarku.

"Da, rekao bih Karlik. Poznajem ga već nekoliko godina, tako da mi je i pre nego što sam došao ovde davao savete i govorio mi, između ostalog, u kojim restoranima treba da jedem i slične stvari. Ali, cela ekipa me je zaista lepo prihvatila", rekao je Tompson vidno raspoložen i nasmejan tokom celog razgovora sa novinarima.

Tompson kao jednu od prvih stvari na koje mora da se navikne u novom timu izdvaja drugačiju terminologiju. Koncepti mu nisu potpuno novi, ali se pojedini elementi igre drugačije nazivaju.

"Mislim da je samo terminologija drugačija. Kada dođete u novi tim, posebno nakon što ste neko vreme proveli u jednom sistemu, koncept može da bude isti, ali se stvari drugačije nazivaju. Zato sada pokušavam da razumem terminologiju i povežem je sa odgovarajućim konceptima. To je praktično jedina stvar".

Amerikanac je svestan očekivanja koja prate igranje u Partizanu i raduje se prilici da prvi put oseti atmosferu pred crno-belom publikom.

"Naravno da sam spreman. Lično od sebe očekujem najbolje. Želim da pružim najbolje što mogu, posebno zbog ovih navijača. Za mene je ovo najbolja atmosfera za igranje košarke i drago mi je što ću imati priliku da je doživim iz prve ruke".

Tompson će u Partizanu morati da se prilagodi evropskom stilu košarke, ali veruje da njegove karakteristike mogu dobro da se uklope u novi sistem.

"Volim da mislim da moja igra može dobro da se prenese ovde. Smatram sebe igračem sa visokim košarkaškim IQ-om. Rekao bih da je evropska košarka definitivno intelektualnija od NBA, ali mislim da ću se dobro prilagoditi. Treneri mi takođe pružaju veliku podršku."

Džons mu je, kako kaže, dao i jednostavan savet pred dolazak u Partizan.

"Samo igraj jako i pružaj 100 odsto. Navijači će to ceniti svake večeri."

Tompson je tokom razgovora istakao i da nema razloga za nezadovoljstvo u novoj sredini.

"Nemam na šta da se žalim, znate na šta mislim? Zato sam uvek nasmejan".

Dobar utisak na njega ostavio je i Beograd, a posebno je zadovoljan gastronomskom ponudom srpske prestonice.

"Beograd je sjajan grad, stvarno neverovatan. Još nisam pojeo nijedan loš obrok, sve što sam probao bilo je ukusno. I ljudi su veoma gostoljubivi, tako da je za sada sve odlično", poručio je Tompson.