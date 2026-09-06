VUČIĆ OTKRIO ŠTA DONOSI 12 MINISTARSTAVA: Neće više biti skrivanja odgovornosti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.
Predsednik je upitan da li će budućih najavljenih 12 ministarstva značiti i više odgovornosti
- Znači veća odgovornost i veća efikasnost. Veća proverljivost nečijeg truda, rada i angažmana. Ja bih se setio svih ministara, a vi svi zajedno teško. Ovako kad je 12 svako će da nađe ko je odgovoran i ko je kriv. Mi gledamo šta su skandinavski standardi, oni imaju od 11 do 16 ministarstava. Moramo polako da menjamo sistema i našu orijentaciju. Da radimo mnogo više za struju - naglasio je Vučić.
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