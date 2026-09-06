Politika

VUČIĆ OTKRIO ŠTA DONOSI 12 MINISTARSTAVA: Neće više biti skrivanja odgovornosti

В.Н.

06. 09. 2026. u 11:22

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.

ВУЧИЋ ОТКРИО ШТА ДОНОСИ 12 МИНИСТАРСТАВА: Неће више бити скривања одговорности

Foto: Printskrin Pink TV

Predsednik je upitan da li će budućih najavljenih 12 ministarstva značiti i više odgovornosti

- Znači veća odgovornost i veća efikasnost. Veća proverljivost nečijeg truda, rada i angažmana. Ja bih se setio svih ministara, a vi svi zajedno teško. Ovako kad je 12 svako će da nađe ko je odgovoran i ko je kriv. Mi gledamo šta su skandinavski standardi, oni imaju od 11 do 16 ministarstava. Moramo polako da menjamo sistema i našu orijentaciju. Da radimo mnogo više za struju - naglasio je Vučić.

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