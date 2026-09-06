Prekid neverovatnog niza: Bajrenu se ovo dogodilo prvi put posle 567 dana

BAJERN iz Minhena nije pobedio Šalke u 2. kolu Bundeslige. Utakmica u Gelzenkirhenu je okončana bez golova - 0:0. Ne samo da Bavarci nisu trijumfovali, već nisu postigli ni pogodak što je značilo kraj neverovatne serije.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

Ekipa Vensana Kompanija je prekinula niz od 47 uzastopnih utakmica u prvenstvu u kojima je postizala pogodak.

Ova serija je trajala 567 dana, pre nego šeo je Loris Karijus začarao mrežu i ostavio rivala bez gola.

🚨🚨| Bayern Munich's record run of scoring in consecutive Bundesliga games has 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐃 at 𝟒𝟕 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐒 — stopped by Schalke (0-0). ⛔️



The streak lasted 567 days before Schalke shut them out. ❌🇩🇪 pic.twitter.com/ON3qoO4hYb — CentreGoals. (@centregoals) September 5, 2026

Bajern je posle ovog remija četvrti na tabeli sa četiri boda. Prve tri pozicije zauzimaju Frajburg, Borusija Dortmund i novajlija Elvezberg sa maksimalnih šest bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“