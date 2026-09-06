Prekid neverovatnog niza: Bajrenu se ovo dogodilo prvi put posle 567 dana
BAJERN iz Minhena nije pobedio Šalke u 2. kolu Bundeslige. Utakmica u Gelzenkirhenu je okončana bez golova - 0:0. Ne samo da Bavarci nisu trijumfovali, već nisu postigli ni pogodak što je značilo kraj neverovatne serije.
Ekipa Vensana Kompanija je prekinula niz od 47 uzastopnih utakmica u prvenstvu u kojima je postizala pogodak.
Ova serija je trajala 567 dana, pre nego šeo je Loris Karijus začarao mrežu i ostavio rivala bez gola.
Bajern je posle ovog remija četvrti na tabeli sa četiri boda. Prve tri pozicije zauzimaju Frajburg, Borusija Dortmund i novajlija Elvezberg sa maksimalnih šest bodova.
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