VREMENSKI ROLERKOSTER: Sutra sveže jutro, tokom dana do 32 stepena

U SRBIJI će u ponedeljak, 7. septembra, jutro biti sveže, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i promenljivog pravca, dok će se najniža temperatura kretati od sedam stepeni na jugoistoku do 16 stepeni na području Beograda, a najviša dnevna biće od 29 do 32 stepena Celzijusa.

Foto: AI generated/ Gemini

Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i promenljivim i najnižom temperaturom od 14 do 16, a najvišom dnevnom oko 30 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 14. septembra, do srede se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, u utorak sa maksimalnom temperaturom od 30 do 34, a u sredu još toplije - i do 36 stepeni. U sredu posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim predelima, uz promenljivu oblačnost očekuje se česta pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz pad temperature. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka, u većini mesta od 30 do 35 stepeni, što će i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Ublažavanje toplotnog stresa i nepovoljnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove prognozira se u drugoj dekadi meseca, navodi se u saopštenju RHMZ.