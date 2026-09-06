VUČIĆ U POSETI PORODICI U KARAVUKOVU: "Najveće bogatstvo su njihove četiri ćerke" (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je, tokom obilaska Zapadnobačkog okruga, posetio domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu kod Odžaka, gde je razgovarao sa porodicom i meštanima o uslovima života, poljoprivredi i problemima sa kojima se suočavaju.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je utiske povodom ove posete objavio i na svom nalogu na Instagramu, uz poruku:

- Najveće bogatstvo porodice Stanimirović su njihove četiri ćerke, a ovo lepo uređeno gazdinstvo govori o radu i trudu koji ulažu u sve što stvaraju. Obrađuju oko 15 hektara zemlje i u svakom poslu učestvuje cela kuća, nastavljajući ono što su generacije pre njih započele - napisao je predsednik.

Dodao je da mu je važno da čuje šta je meštanima potrebno.

- Oni to najbolje znaju. Obezbedićemo bolji prevoz do Odžaka i nastaviti da pomažemo poljoprivrednicima kroz državne subvencije. Nastavljamo još snažnije i bolje - napisao je Vučić.

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