UDARIO BLOKADER NA BLOKADERA: Opozicija brutalno odbrusila studentima – „Nema šta vama da se pravdamo”

NASTAVLjA se opšta svađa u blokaderskim redovima.

Foto: Printskrin

Na pomolu je potpuni raskol u redovima opozicionih blokadera. Dugo tinjajuće nezadovoljstvo i neslaganja oko strategije za predstojeće izbore kulminirali su otvorenim sukobom između predstavnika opozicionih partija i takozvanih „studentskih“ aktivista.

Na društvenim mrežama je pokrenuta lavina komentara u kojima se jasno stavlja do znanja da „studenti“ nemaju nikakav legitimitet.

- Odakle studentskim svedocima i sličnim likovima ideja da opozicija MORA NjIMA da objašnjava razloge samostalnog izlaska na izbore i zbog toga njima da se pravda! - poručuju opozicioni blokadari, jasno praveći distancu od dojučerašnjih saboraca sa ulice.

Foto: Printskrin