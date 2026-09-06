Politika

UDARIO BLOKADER NA BLOKADERA: Opozicija brutalno odbrusila studentima – „Nema šta vama da se pravdamo”

V.N.

06. 09. 2026. u 11:46 >> 11:48

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NASTAVLjA se opšta svađa u blokaderskim redovima.

УДАРИО БЛОКАДЕР НА БЛОКАДЕРА: Опозиција брутално одбрусила студентима – „Нема шта вама да се правдамо”

Foto: Printskrin

Na pomolu je potpuni raskol u redovima opozicionih blokadera. Dugo tinjajuće nezadovoljstvo i neslaganja oko strategije za predstojeće izbore kulminirali su otvorenim sukobom između predstavnika opozicionih partija i takozvanih „studentskih“ aktivista.

Na društvenim mrežama je pokrenuta lavina komentara u kojima se jasno stavlja do znanja da „studenti“ nemaju nikakav legitimitet.

 - Odakle studentskim svedocima i sličnim likovima ideja da opozicija MORA NjIMA da objašnjava razloge samostalnog izlaska na izbore i zbog toga njima da se pravda! - poručuju opozicioni blokadari, jasno praveći distancu od dojučerašnjih saboraca sa ulice.
 

Foto: Printskrin

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