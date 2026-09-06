VUČIĆ OBRADOVAO SOMBORCE: Magnetna rezonanca stiže u najkraćem roku - nećete više morati do Novog Sada!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.
Jedan od sugrađana je rekao predsedniku da je potrebna magnetna rezonanca u Somboru.
- Znam ja dobro šta se planira za Sombor i to je 20 miliona evra. Ta faza rekonstrukcije, uradio sam pripremu. Rekao sam sto puta, hoću da svuda postoje mamograf i slajsni skeneri i magnetne rezonance. Za Sombor ćemo da završimo odmah. Biće u najkraćem momentu rešeno pitanje magnetne rezonance i da možete u Somboru da odete na pregled i da ne morate do Novog Sada - najavio je Vučić.
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