Politika

VUČIĆ OBRADOVAO SOMBORCE: Magnetna rezonanca stiže u najkraćem roku - nećete više morati do Novog Sada!

В.Н.

06. 09. 2026. u 11:50

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.

ВУЧИЋ ОБРАДОВАО СОМБОРЦЕ: Магнетна резонанца стиже у најкраћем року - нећете више морати до Новог Сада!

Foto: Printskrin Informer TV

Jedan od sugrađana je rekao predsedniku da je potrebna magnetna rezonanca u Somboru. 

- Znam ja dobro šta se planira za Sombor i to je 20 miliona evra. Ta faza rekonstrukcije, uradio sam pripremu. Rekao sam sto puta, hoću da svuda postoje mamograf i slajsni skeneri i magnetne rezonance. Za Sombor ćemo da završimo odmah. Biće u najkraćem momentu rešeno pitanje magnetne rezonance i da možete u Somboru da odete na pregled i da ne morate do Novog Sada - najavio je Vučić.

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