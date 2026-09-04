Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

Немања Пејчић

04. 09. 2026. u 13:56

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Petak

15.45 itihad Kalba - El Ain 2 (1.25)

17.00 Polisa Žitomir - Kudrivka 1 (1.22)

B19.00 Fredrikstad - Bode/Glimt 2 (1.32)

20.00 Šabab - Hilal 2 (1.26)

Kvota: 2.53

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