Trener Vojvodine pred "fenjeraša": Savić otkrio šta ga najviše raduje, imao je poruku i za njih!

Fudbaleri Vojvodine u 8. kolu Superlige Srbije dočekuju ekipu Zemuna, poslednjeplasirani tim na tabeli elitnog ranga.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Utakmica se igra na stadionu „Karađorđe“ u nedelju, sa početkom od 21 čas.

„Stara dama“ u ovaj duel ulazi posle sjajne igre i pobede nad Čukaričkim (5:0), a prethodne nedelje je igrački kadar još jače radio…

– Analizirali smo utakmicu, videli dobre i loše stvari sa tog meča i potpuno se posvetili narednom rivalu. Kada se pobeđuje, naravno, uvek je bolja energija, atmosfera… To je i prirodno. Imali smo jedan trening više ove nedelje i spremni smo za meč u nedelju – rekao je Marko Savić, šef stručnog štaba Vojvodine.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Plasman Gornjovarošana na tabeli, kao i mali broj bodova, ne zavaraju nikog u crveno-belom taboru.

– Prikazali su mnogo više na terenu, nego što to govori bodovni saldo. Protiv Crvene zvezde su imali šansu u finišu meča da dođu do gola i boda, promašili su, a potom su primili gol iz kontranapada… Uzeli su bod protiv Partizana. Pogledali smo sve njihove utakmice od početka sezone, pokazali su više, nego što pokazuje tabela i broj bodova – jasan je trener novosadske "stare dame".

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

"Opuštanje" ne postoji u Savićevom rečniku, bar kada se govori o svakom rivalu:

– Dupli oprez je potreban. Nije fraza ovo što govorim, jer ko je gledao utakmice Zemuna, zna zašto to kažem… Sigurno nas čeka jedan zahtevan meč. Mislim da i igrači sve to razumeju i po svemu što sam video ove nedelje, dočekujemo taj meč maksimalno fokusirani i motivisani.

Mladi stručnjak želi da "Karađorđe" bude ispunjen u ogromnom broju, poslao je poruku i navijačima:

– Baš smo pričali unutar stručnog štaba, što reče kolega, nekako je baš novosadski doći na stadion, biti uz svoju Vojvodinu. Termin je lep, nedelja veče, nisu više tolike vrućine, idealno veče za dolazak na meč. Pozivam navijače da dođu u što većem broju.

Posle tri utakmice u Superligi, sledi tronedeljna pauza zbog reprezentativnih obaveza.

– Izuzetno nam je to značajno. Došli smo u momentu kada je sezona već počela, pa će nam taj period poslužiti odlično za jedne mini pripreme. To nam je zaista od velikog značaja. Naravno, biće tu i deo za odmor, koji je takođe potreban timu – zaključio je Savić.

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