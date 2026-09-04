POJAVILI SE SNIMCI RUSKOG UDARA: Gori zgrada SBU u Kijevu (VIDEO)
U CENTRALNOJ zgradi Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu dogodila se eksplozija, saopštio je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski.
Dron na mlazni pogon direktno je pogodio kancelariju šefa SBU Aleksandra Poklada, objasnio je on.
Kako prenose ukrajinski mediji, Zelenski je navodno razgovarao sa Pokladom i naložio mu da "adekvatno, odlučno i, ako je moguće, simetrično" odgovori na ovaj napad – kada sve bude pripremljeno.
Prema njegovim rečima, u napadu ima povređenih, ali nije naveo njihov broj.
Portal "Ukrajinska pravda" objavio je da Poklad u trenutku napada nije bio u svojoj kancelariji.
Povodom ove vesti oglasila se i Margarita Simonjan, glavna urednica RT-a i medijske kuće "Rusija sevodnja".
Kako je rekla, dron je uleteo pravo u kancelariju šefa SBU.
"Mogli biste se, naravno, našaliti da su se tamo igrali sa granatom. Ali ne. Ovo su bili naši", napisala je Simonjan na Telegramu.
(RT Balkan)
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