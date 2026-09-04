U CENTRALNOJ zgradi Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu dogodila se eksplozija, saopštio je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski.

foto: Mark Edward Harris / Zuma Press / Profimedia

Dron na mlazni pogon direktno je pogodio kancelariju šefa SBU Aleksandra Poklada, objasnio je on.

Kako prenose ukrajinski mediji, Zelenski je navodno razgovarao sa Pokladom i naložio mu da "adekvatno, odlučno i, ako je moguće, simetrično" odgovori na ovaj napad – kada sve bude pripremljeno.

Prema njegovim rečima, u napadu ima povređenih, ali nije naveo njihov broj.

Footage reportedly shows the moment a drone STRUCK the Security Service of Ukraine building in Kiev — Ukrainian media https://t.co/eR2ngkxmm9 pic.twitter.com/K0HxGL73wb — RT (@RT_com) September 4, 2026

Portal "Ukrajinska pravda" objavio je da Poklad u trenutku napada nije bio u svojoj kancelariji.

Povodom ove vesti oglasila se i Margarita Simonjan, glavna urednica RT-a i medijske kuće "Rusija sevodnja".

Kako je rekla, dron je uleteo pravo u kancelariju šefa SBU.

"Mogli biste se, naravno, našaliti da su se tamo igrali sa granatom. Ali ne. Ovo su bili naši", napisala je Simonjan na Telegramu.

(RT Balkan)

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