"STRAVIČNO JE ŠTA SU NAPRAVILI OD UNIVERZITETA U BEOGRADU" Brnabić: Nismo videli da hitno traže utvrđivanje činjenica o smrti Milice Živković
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži "Iks" povodom rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu zbog navodne špijunaže studenata.
- Nikada nismo videli saopštenje rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu u kome traže hitno utvrđivanje činjenica o smrti studetkinje Milice Živković. Nikad! Tada je rektorski kolegujum aktivno sprečavao istragu. Od rektorke Univerziteta umetnosti smo čuli da je gubitak jednog mladog života, na fakultetu - “izolovani incident”?! Stravično je šta su napravili od Univerziteta u Beogradu - napisala je Brnabić.
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