Politika

"STRAVIČNO JE ŠTA SU NAPRAVILI OD UNIVERZITETA U BEOGRADU" Brnabić: Nismo videli da hitno traže utvrđivanje činjenica o smrti Milice Živković

В. Н.

04. 09. 2026. u 16:17

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PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži "Iks" povodom rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu zbog navodne špijunaže studenata.

СТРАВИЧНО ЈЕ ШТА СУ НАПРАВИЛИ ОД УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Брнабић: Нисмо видели да хитно траже утврђивање чињеница о смрти Милице Живковић

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- Nikada nismo videli saopštenje rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu u kome traže hitno utvrđivanje činjenica o smrti studetkinje Milice Živković. Nikad! Tada je rektorski kolegujum aktivno sprečavao istragu. Od rektorke Univerziteta umetnosti smo čuli da je gubitak jednog mladog života, na fakultetu - “izolovani incident”?! Stravično je šta su napravili od Univerziteta u Beogradu - napisala je Brnabić.

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