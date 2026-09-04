RADOMIR LAZOVIĆ VREĐA MRTVOG GENERALA: Večiti student na tajkunskoj televiziji tvrdi da Ratko Mladić ne zaslužuje nikakve počasti! (VIDEO)

DOK cela Srbija tuguje i ispraća generala Ratka Mladića, blokaderi ne propuštaju priliku da ponavljaju svoje narative o navodnom genocidu u Srebrenici i ne propupštaju priliku da našeg generala proglašavaju ratnim zločincem.

Foto: Printscreen

Tako je Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta izjavio da "zločincima ne treba davati nikakve počasti"!

U sramnom gostovanju na još sramnijoj tajkunskoj televiziji izneo je niz gluposti o čoveku koji je zadužio ovaj narod.

Večiti student Lazović tako je izjavio da se u javnom prostoru plasira lažni narativ o Ratku Mladiću da se borio za interese Srbije i patriotizam (?!).

Uništili mural u Novom Sadu i pohvalili se snimkom

Aktivisti Zeleno-levog fronta išarali su mural posvećen pokojnom generalu Ratku Mladiću u Novom Sadu, a snimak tog čina potom su objavili na društvenim mrežama.

Na muralu je pisalo „Bulevar Ratka Mladića“, preko čega je aktivista ZLF-a crvenim sprejem ispisao novu poruku.

– Novi Sad je oduvek bio slobodarski grad. Nećemo dozvoliti da ga neko skrnavi i veliča osuđenog ratnog zločinca – naveli su iz ZLF-a uz objavljeni snimak.

Ova scena mnoge je razbesnela, ali i otvorila im oči. Bliski saradnici tzv. studenata i blokadera pokazali su šta misle o srpskom narodu i srpskim herojima.

Na gluposti koje izlaze izusta ovog nesrećnika smo navikli, ali je neveroatno da čak ni mrtve heroje ne ostavljaju na miru.

Dok jedni odaju počast, drugi koriste trenutak žalosti da ponovo raspiruju podele i udaraju na sopstveni narod!