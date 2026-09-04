Fudbal

CRVENA ZVEZDA SAOPŠTILA: Fan zona za najmlađe navijače pred 180. večiti derbi

Filip Milošević

04. 09. 2026. u 16:35

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Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u nedelju pred 180. večiti derbi protiv Partizana na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", ispred Red Star šopa, biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА САОПШТИЛА: Фан зона за најмлађе навијаче пред 180. вечити дерби

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Kako se navodi, najmlađi navijači "crveno-belih" će od 17.30 časova moći da uživaju u druženju sa animatorima, učestvuju u raznim igricama u sportskom duhu, kao i da iscrtaju lice u bojama omiljenog kluba.

"Sve će biti upotpunjeno dobro poznatom zvezdaškom muzikom i sjajnom atmosferom. Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, kojom još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima i potvrđuje da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje. Zvezdaši, vidimo se na Marakani", saopštio je klub iz Beograda.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19 časova Partizan u osmom kolu Superlige Srbije.

Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 15 bodova iz pet utakmica, dok je Partizan na 11. mestu sa sedam bodova iz šest mečeva.

 

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