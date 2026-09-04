CRVENA ZVEZDA SAOPŠTILA: Fan zona za najmlađe navijače pred 180. večiti derbi
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u nedelju pred 180. večiti derbi protiv Partizana na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", ispred Red Star šopa, biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.
Kako se navodi, najmlađi navijači "crveno-belih" će od 17.30 časova moći da uživaju u druženju sa animatorima, učestvuju u raznim igricama u sportskom duhu, kao i da iscrtaju lice u bojama omiljenog kluba.
"Sve će biti upotpunjeno dobro poznatom zvezdaškom muzikom i sjajnom atmosferom. Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, kojom još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima i potvrđuje da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje. Zvezdaši, vidimo se na Marakani", saopštio je klub iz Beograda.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19 časova Partizan u osmom kolu Superlige Srbije.
Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 15 bodova iz pet utakmica, dok je Partizan na 11. mestu sa sedam bodova iz šest mečeva.
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