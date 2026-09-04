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BOJAN ZAJIĆ : Rozenborg i Molde iz jedan u jedan

Ж. Урошевић

04. 09. 2026. u 10:55

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* Trener u Vikingu, tipuje susrete prve i druge lige Norveške

БОЈАН ЗАЈИЋ : Розенборг и Молде из један у један

Marius Simensen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

NORVEŠKA 1

petak, 

Alesund - Start X

Fredrikštad - Bodo 4+

Sandefjord - Viking GG&3+

subota, 

ROZENBORG - HAM KAM 1-1

Bran - Lilestrem 3+

nedelja, 

MOLDE - KFUM 1-1

Kristiansund - Tromso X2&2+

Sarpsborg - Valerenga GG&3+

NORVEŠKA 2

subota, 

Osane - Hod 2-3

nedelja, 

Haugesund - Sogndal 3+

Kongsvinger - Raufoš 1-1

Od - Stromsgodset GG

Sandnes - Ranhajm X

STROMEN - BRINE GG&3+

STABEK - MOS 1&3+

Lin - Egersund 2-3

Ham Kam je mnogo lošiji od Rozenborga. Očekujem da velikan slavi lako, iz keca u kec.

Isti ishod predviđam i na susretu, Molde - KFUM.

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