BOJAN ZAJIĆ : Rozenborg i Molde iz jedan u jedan
* Trener u Vikingu, tipuje susrete prve i druge lige Norveške
NORVEŠKA 1
petak,
Alesund - Start X
Fredrikštad - Bodo 4+
Sandefjord - Viking GG&3+
subota,
ROZENBORG - HAM KAM 1-1
Bran - Lilestrem 3+
nedelja,
MOLDE - KFUM 1-1
Kristiansund - Tromso X2&2+
Sarpsborg - Valerenga GG&3+
NORVEŠKA 2
subota,
Osane - Hod 2-3
nedelja,
Haugesund - Sogndal 3+
Kongsvinger - Raufoš 1-1
Od - Stromsgodset GG
Sandnes - Ranhajm X
STROMEN - BRINE GG&3+
STABEK - MOS 1&3+
Lin - Egersund 2-3
Ham Kam je mnogo lošiji od Rozenborga. Očekujem da velikan slavi lako, iz keca u kec.
Isti ishod predviđam i na susretu, Molde - KFUM.
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