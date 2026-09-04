"Grobari" u transu: Ilić dobio sjajne vesti pred 180. Večiti derbi!

Navijači crno-belih imaju razlog za optimizam uoči utakmice na stadionu "Rajko Mitić".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan će u nedelju gostovati Crvenoj zvezdi (19.00), u prvom ovosezonskom večitom derbiju, a 180. od osnivanja oba kluba.

Šampion Superlige, uprkos lošim rezultatima u Evropi važi za favorita, ali se u Humskoj nadaju da bi mogli da pomrse račune najomraženijem rivalu, na putu ka odbrani nacionalne titule.

U međuvremenu, trener crno-belih Saša Ilić, može da odahne, kada je reč o igračkom kadru, pošto su mu stigle lepe vesti.

Kako prenosi "Meridian sport", Nikola Čumić se oporavio od virusa koji ga je mučio, početkom nedelje je odradio prvi individualni trening i konkurisaće za startnu jedanaestoricu. Bivši igrač Nišlija radi sa ekipom, u takmičarskom je ritmu i može da igra protiv Rijerinog tima.

Istovremeno, poslednje pojačanje crno-belih iz portugalske Santa Klare, Sindi Lima, moći će odmah da zaigra i to u najvećoj svetkovini srpskog fudbala.

Na posletku, Ibrahim Zubairu će se vratiti u konkurenciju za prvi tim, pošto mu je stručni štab oprostilo grehe, koje je odrađivao suspenzijama u dvomeču sa Hetafeom i na gostovanju u Lučanima.

Podsetimo, bivši igrač ubskog Jedinstva ispao je iz stroja, zbog kršenja klupske discipline i nije bio u kombinaciji za pomenute utakmice.

Zubairu je do kazne bio najbolji igrač Partizana, po statistici. Bio je dvostruki strelac u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv Une Štrasen, potom je pogodio i u prvoj od dve dosadašnje pobede Ilićeve čete u prvenstvu, nad Mačvom u Šapcu (3:1).

Golgeterski niz nastavio je protiv Tobola iz Kazahstana u trećem kolu kvalifikacija za najmlađe UEFA takmičenje, postigavši gol u Humskoj. Revanš je, takođe, obeležio asistencijom kod pogotka Šake Traorea.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke