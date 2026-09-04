Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

О.М.

04. 09. 2026. u 12:34

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SPREMILI smo vam veoma interesantan par za danas

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

Josh Smith/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

20.00 Ejvli - Česant X-X

Česant je uspeo da odigra pisao četiri iksa ove sezone od čega dva puta X-X, a u jedinom preostalom meču koji nije odigrao nerešeno izgubio je 2:0, ali su golovi pali u kratkom razmaku početkom drugog poluvremena. Česant ima prednost u međusobnim susretima, ali je Ejvli domaćin i trenutno u nešto boljoj rezultatskoj formi, ali ne toliko i u igračkoj. Verujemo da sve ukazuje na "0:0 poluvreme-1:1 kraj" tip utakmice

Kvota 6,70

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