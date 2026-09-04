POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

Petak

20.00 Ejvli - Česant X-X



Česant je uspeo da odigra pisao četiri iksa ove sezone od čega dva puta X-X, a u jedinom preostalom meču koji nije odigrao nerešeno izgubio je 2:0, ali su golovi pali u kratkom razmaku početkom drugog poluvremena. Česant ima prednost u međusobnim susretima, ali je Ejvli domaćin i trenutno u nešto boljoj rezultatskoj formi, ali ne toliko i u igračkoj. Verujemo da sve ukazuje na "0:0 poluvreme-1:1 kraj" tip utakmice

Kvota 6,70