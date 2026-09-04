Fudbal

VELIKI POVRATAK: DŽejmi Vardi ponovo u Premijer ligi

Filip Milošević

04. 09. 2026. u 15:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nekada jedan od najboljih napadača Premijer lige, Džejmi Vardi, ponovo se vraća na Ostrvo.

ВЕЛИКИ ПОВРАТАК: Џејми Варди поново у Премијер лиги

Foto: Andrea Bressanutti / Zuma Press / Profimedia

On je prošle sezone igrao za Kremoneze u Italiji, a sada je slobodan u izboru nove sredine. Kako javlja "Sun" bivši napadač Lestera je na pragu potpisa ugovora sa Evertonom pošto su "karamele" ostale sa samo jednim napadačem u timu.

Beto je prodat u Fiorentinu, a klub nije uspeo da završi transfer Florijana Beloguna iz Monaka, tako da Vardi bi trebao da popuni tu prazninu u timu Dejvida Mojesa.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
Svet

0 0

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.

03. 09. 2026. u 19:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike

MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike