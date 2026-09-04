VELIKI POVRATAK: DŽejmi Vardi ponovo u Premijer ligi

Nekada jedan od najboljih napadača Premijer lige, Džejmi Vardi, ponovo se vraća na Ostrvo.

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On je prošle sezone igrao za Kremoneze u Italiji, a sada je slobodan u izboru nove sredine. Kako javlja "Sun" bivši napadač Lestera je na pragu potpisa ugovora sa Evertonom pošto su "karamele" ostale sa samo jednim napadačem u timu.

Beto je prodat u Fiorentinu, a klub nije uspeo da završi transfer Florijana Beloguna iz Monaka, tako da Vardi bi trebao da popuni tu prazninu u timu Dejvida Mojesa.