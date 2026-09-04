NAJAVA MEČA Olimpik Lion – Okser: Rupa u odbrani gostiju garantuje spektakl sa mnogo golova
Predstojeći duel francuske Lige 1 između Olimpik Liona i Oksera na papiru donosi drastičnu razliku u defanzivnoj stabilnosti.
Lion u ovu utakmicu ulazi sa očekivanim brojem golova od 2,00 po meču, dok se suočava sa odbranom Oksera koja u proseku prima čak 4,00 gola po utakmici i još uvek nema nijedan meč sa sačuvanom mrežom.
Okser defanzivno popušta tamo gde je najranjiviji — rivalima dopušta čak 7 velikih šansi po meču, što je više nego dvostruko u odnosu na Lionovih 3. Sa prosečnih 54,5 odsto poseda lopte i preciznošću pasova iznad 85 odsto, Lion bi trebalo u potpunosti da kontroliše ritam meča.
Okser preti iz kontranapada, ali pozadi „duva”
Iako imaju ogromne defanzivne probleme (primili su čak 8 golova u dva kola), Okser nije bezazlen u napadu. Ostvaruju isti očekivani učinak od dva gola po meču, a postigli su pogodak na četiri od poslednjih pet utakmica zahvaljujući brzoj tranziciji.
Ipak, Lionova odbrana je za sada izgledala izuzetno stabilno sa svega 0,5 primljenih golova po meču i 50 odsto utakmica bez primljenog gola.
Dodatni problem za Okser su izostanci u već oslabljenoj defanzivnoj liniji zbog suspenzije Krista Makosoa, kao i povreda Marvina Senaje i Sekua Fofane.
Sa druge strane, napadač Liona Lois Openda predvodi ofanzivu koja pravi 7 velikih šansi i 13 šuteva po meču, a uz podršku prvog asistenta tima Zaharija Atekamea, odbrana Oksera biće pod konstantnim pritiskom.
Lion je neoražen u poslednja četiri međusobna susreta, a na sedam od poslednjih osam mečeva prvi su postizali pogodak. Pored toga, na šest od poslednjih sedam duela ovih timova viđeni su golovi na obe strane.
Zanimljivo je i to da je Okser pokazao pad koncentracije na samom startu (primili 2 gola u prvih 15 minuta) i u samoj završnici meča (2 gola u poslednjih 15 minuta), što se idealno poklapa sa Lionovim najopasnijim periodom igre između 76. i 90. minuta.
Sve ukazuje na pobedu Liona uz veći broj golova, jer rupe u odbrani Oksera omogućavaju domaćinu da diktira tempo od samog početka.
NAŠ TIP: 1&4+
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