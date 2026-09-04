Tip fudbal

NAJAVA MEČA Olimpik Lion – Okser: Rupa u odbrani gostiju garantuje spektakl sa mnogo golova

Olja Mrkić

04. 09. 2026. u 12:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Predstojeći duel francuske Lige 1 između Olimpik Liona i Oksera na papiru donosi drastičnu razliku u defanzivnoj stabilnosti.

НАЈАВА МЕЧА Олимпик Лион – Оксер: Рупа у одбрани гостију гарантује спектакл са много голова

Mourad Allili / PsnewZ / Profimedia

Lion u ovu utakmicu ulazi sa očekivanim brojem golova od 2,00 po meču, dok se suočava sa odbranom Oksera koja u proseku prima čak 4,00 gola po utakmici i još uvek nema nijedan meč sa sačuvanom mrežom.

Okser defanzivno popušta tamo gde je najranjiviji — rivalima dopušta čak 7 velikih šansi po meču, što je više nego dvostruko u odnosu na Lionovih 3. Sa prosečnih 54,5 odsto poseda lopte i preciznošću pasova iznad 85 odsto, Lion bi trebalo u potpunosti da kontroliše ritam meča.

Okser preti iz kontranapada, ali pozadi „duva”

Iako imaju ogromne defanzivne probleme (primili su čak 8 golova u dva kola), Okser nije bezazlen u napadu. Ostvaruju isti očekivani učinak od dva gola po meču, a postigli su pogodak na četiri od poslednjih pet utakmica zahvaljujući brzoj tranziciji.

Ipak, Lionova odbrana je za sada izgledala izuzetno stabilno sa svega 0,5 primljenih golova po meču i 50 odsto utakmica bez primljenog gola.

Dodatni problem za Okser su izostanci u već oslabljenoj defanzivnoj liniji zbog suspenzije Krista Makosoa, kao i povreda Marvina Senaje i Sekua Fofane.

Sa druge strane, napadač Liona Lois Openda predvodi ofanzivu koja pravi 7 velikih šansi i 13 šuteva po meču, a uz podršku prvog asistenta tima Zaharija Atekamea, odbrana Oksera biće pod konstantnim pritiskom.

Lion je neoražen u poslednja četiri međusobna susreta, a na sedam od poslednjih osam mečeva prvi su postizali pogodak. Pored toga, na šest od poslednjih sedam duela ovih timova viđeni su golovi na obe strane.

Zanimljivo je i to da je Okser pokazao pad koncentracije na samom startu (primili 2 gola u prvih 15 minuta) i u samoj završnici meča (2 gola u poslednjih 15 minuta), što se idealno poklapa sa Lionovim najopasnijim periodom igre između 76. i 90. minuta.

Sve ukazuje na pobedu Liona uz veći broj golova, jer rupe u odbrani Oksera omogućavaju domaćinu da diktira tempo od samog početka.

NAŠ TIP: 1&4+
 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu