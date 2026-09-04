PREDRAG JOKANOVIĆ: Leišoeš juri u prvu ligu

* Bivši trener Nasionala, tipuje parove u dva najviša portugalska ranga

Alexandre Simoes / imago sportfotodienst / Profimedia

PORTUGALIJA 1

PORTO – MOREIRENSE 1

SPORTING – NACIONAL 1

Amadora – Famalikao 1X

Alverka – Braga X2

MARITIMO – BENFIKA 2

Santa Klara – Rio Ave 1X

Gimaraeš – Kasa Pia 1

Žil Visente – Akademika V. 1

Estoril – Arouka 1X

PORTUGALIJA 2

Tondela - Porto B. 1

Penafiel - Akademika K. 1X

Feirense - Sporting B. X2

Benfika B. – Torense X2

Vizela – Felžeiraš 1

Farense – Šaveš 1X

LEIŠOEŠ – AMARANTE 1

Leirija – Portimonense 1X

Lusitanija – AVS 1X

Pre nego što popunite tikete za vikend, imajte u vidu da posle vikenda počinje Liga Šampiona, i da se baš ne zalećete na velikane. Kao što se zna, standardno su u Portugaliji Porto, Sporting i Benfika ziceri.

Prošlogodišnji osvajač Kupa u Portugaliji Torense, koji je u finalu pobedio Sporting, spremao se za pokušaj da uđe u prvu ligu ove sezone. Ali, posle četiri kola osvojio je samo dva boda. Sada je najozbiljniji kandidat za viši rang Leišoeš i to je kec kao kuća, u meču sa Amaranteom.