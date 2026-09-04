PREDRAG JOKANOVIĆ: Leišoeš juri u prvu ligu
* Bivši trener Nasionala, tipuje parove u dva najviša portugalska ranga
PORTUGALIJA 1
PORTO – MOREIRENSE 1
SPORTING – NACIONAL 1
Amadora – Famalikao 1X
Alverka – Braga X2
MARITIMO – BENFIKA 2
Santa Klara – Rio Ave 1X
Gimaraeš – Kasa Pia 1
Žil Visente – Akademika V. 1
Estoril – Arouka 1X
PORTUGALIJA 2
Tondela - Porto B. 1
Penafiel - Akademika K. 1X
Feirense - Sporting B. X2
Benfika B. – Torense X2
Vizela – Felžeiraš 1
Farense – Šaveš 1X
LEIŠOEŠ – AMARANTE 1
Leirija – Portimonense 1X
Lusitanija – AVS 1X
Pre nego što popunite tikete za vikend, imajte u vidu da posle vikenda počinje Liga Šampiona, i da se baš ne zalećete na velikane. Kao što se zna, standardno su u Portugaliji Porto, Sporting i Benfika ziceri.
Prošlogodišnji osvajač Kupa u Portugaliji Torense, koji je u finalu pobedio Sporting, spremao se za pokušaj da uđe u prvu ligu ove sezone. Ali, posle četiri kola osvojio je samo dva boda. Sada je najozbiljniji kandidat za viši rang Leišoeš i to je kec kao kuća, u meču sa Amaranteom.
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
04. 09. 2026. u 14:27 >> 14:27
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
04. 09. 2026. u 14:18
SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
04. 09. 2026. u 14:07
IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
04. 09. 2026. u 14:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Šta se desilo u Humskoj? "Grobari" su čekali ovakav Partizan! (VIDEO)
Fudbaleri Partizana pobedili su OFK Beograd rezultatom 3:1 (1:0) u poslednjem meču 7. kola Superlige Srbije.
31. 08. 2026. u 20:59
Partizan položio prvi test: Crno-beli pobedili bivšeg trenera Zvezde! Evo ko je sledeći rival!
Košarkaši Partizana pobedili su večeras Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83:71 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.
31. 08. 2026. u 21:42
Komentari (0)