LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
20.30 Bajern - Štutgart 1-1 (1.60)
20.45 Lil - PSŽ |1+&2+ (1.50)
Kvota: 2.40
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