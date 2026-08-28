Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

28. 08. 2026. u 11:05

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

Foto: AP Photo/Matthias Schrader

Petak

20.30 Bajern - Štutgart 1-1 (1.60)

20.45 Lil - PSŽ |1+&2+ (1.50)

Kvota: 2.40

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