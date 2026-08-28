Politika

ŠOKANTNA NAJAVA NA NOVOJ S: Ako izgube – ruše izbore!

В.Н.

28. 08. 2026. u 12:28

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Dok blokaderi tvrde da imaju većinsku podršku građana, već uveliko spremaju teren za osporavanje izbora.

ШОКАНТНА НАЈАВА НА НОВОЈ С: Ако изгубе – руше изборе!

Foto: Printskrin

Lazar Marićević na Novoj S pomenuo je „direktivu“ po kojoj bi kontrolori mogli da napuste biračka mesta. Njegova izjava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama i otvorila pitanje: ko bi takvu direktivu mogao da izda? Da li ovo znači da oni spremaju novi haos na ulicama Srbije?


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