Fudbal

Ovaj potez Ivanića je malo ko primetio: Kapiten Zvezde slavio gol u čast Ratku Mladiću (FOTO)

М.М.

28. 08. 2026. u 11:14

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Detalj koji je oduševio navijače srpskog šampiona

Овај потез Иванића је мало ко приметио: Капитен Звезде славио гол у част Ратку Младићу (ФОТО)

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Kapiten Crvene zvezde, Mirko Ivanić, bio je jedini strelac za srpskog šampoiona u teškom porazu od Viktorije Plzenj (5:1), a malo ko je primetio da je taj svoj pogodak posvetio preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću.

Mladić, srpski junak, umro je u četvrtak 27. avgusta, u svojoj 84. godini, baš na dan kada je Zvezda igrala revanš meč plej-ofa Lige Evrope sa Česima.

Navijači crveno-belih su tokom čitavog dana odavali počast Mladiću, kako na ulicama Plzenja tako i na stadionu, a i sam Ivanić se na svoj način oprostio od generala.

Naime, kada je u 11. minutu poravnao rezultat na 1:1, kapiten Zvezde je pogodak proslavio tako što je salutirao ispred tribine gde su se nalazile Delije.

Foto: Printskrin Youtube

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