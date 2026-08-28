BLOKADERI NASTAVLJAJU SA KAMPANJOM MRŽNJE I UVREDA: Ratka Mladića nazivaju monstrumom, a njegovu sahranu poslednjom fazom genocida u Srebrenici
BLOKADERI nastavljaju sa sramnom kampanjom mržnje protiv svog naroda. Ovoga puta okomili su se na generala Ratka Mladića, koji je juče preminuo.
Balša Božović je na svom nalogu na "Iksu" komnetarisao sahranu generala Ratka Mladića.
Ovakve reči su u najmanju ruku sramne!
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