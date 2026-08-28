Politika

BLOKADERI NASTAVLJAJU SA KAMPANJOM MRŽNJE I UVREDA: Ratka Mladića nazivaju monstrumom, a njegovu sahranu poslednjom fazom genocida u Srebrenici

В.Н.

28. 08. 2026. u 12:35

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BLOKADERI nastavljaju sa sramnom kampanjom mržnje protiv svog naroda. Ovoga puta okomili su se na generala Ratka Mladića, koji je juče preminuo.

БЛОКАДЕРИ НАСТАВЉАЈУ СА КАМПАЊОМ МРЖЊЕ И УВРЕДА: Ратка Младића називају монструмом, а његову сахрану последњом фазом геноцида у Сребреници

Foto: Printskrin/N1

Balša Božović je na svom nalogu na "Iksu" komnetarisao sahranu generala Ratka Mladića.

Ovakve reči su u najmanju ruku sramne!

Foto: printskrin

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