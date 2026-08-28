HAG DONEO ODLUKU: Sudija Bonomi određen da vodi istragu o smrti generala Mladića

GRASIELA Gati Santana, predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima smrti generala Ratka Mladića.

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Nakon obaveštenja o smrti srpskog generala, predsednica Mehanizma je, koristeći svoja ovlašćenja koja ima prema Statutu, naredila "potpunu istragu o okolnostima smrti gospodina Mladića, dodelivši sudiji Iainu Bonomiju da sprovede istragu".

U saopštenju objavljenom na veb stranici Mehanizma, predsednica Santana moli da pomenutom sudiji bude pružana svaka pomoć i omogućen pristup svim dokumentima, uključujući i onim poverljivim kako bi postupak bio doveden do kraja.

Takođe, ona moli da je sudija Bonomi direktno obavesti o nalazima te istrage.

General Ratko Mladić preminuo je juče u Pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih meseci bio prikovan za krevet i gde mu je pružena samo palijativna nega.

Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na lečenje u Srbiji, gde bi bio u okruženju svoje porodice i gde bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena nega.

General Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a haški sud ga je osudio nan doživotni zatvor.

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