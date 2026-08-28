Zvezda se oprostila od napadača

Karijeru nastavlja u domovini

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Fudbalski klub Crvena zvezda zvanično je potvrdio da brazilski napadač Bruno Duarte više nije član aktuelnog srpskog šampiona.

Kako je saopšteno iz Ljutice Bogdana, Duarte karijeru nastavlja u svojoj domovini, pošto je potpisao ugovor sa slavnim brazilskim klubom Vasko da Gama.

Crveno-beli su se putem zvaničnih kanala zahvalili svom doskorašnjem golgeteru na svemu što je pružio u dresu najtrofejnijeg srpskog kluba.

– Bruno Duarte je novi igrač brazilskog kluba Vasko da Gama. Brazilac je za naš klub odigrao 110 utakmica i postigao 45 golova. Bruno, hvala i srećno! – stoji u kratkoj poruci Crvene zvezde.